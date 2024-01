Telepathy, el primer producto de Neuralink que ya se prueba en humanos

MADRID, 30 Ene. (Portaltic/EP) -

El magnate Elon Musk ha confirmado que Telepathy es el nombre del primer dispositivo de Neuralink, con el que pretende que personas que han perdido la movilidad de sus miembros puedan controlar con la mente un 'smartphone' o un ordenador.

Musk fundó Neuralink en 2017 como un proyecto centrado en la integración de tecnología de inteligencia artificial en el cerebro humano para dotarlo de la capacidad de comunicarse de forma inalámbrica con la nube.

Los implantes de cerebro se empezaron a probar en animales unos meses más tarde, aunque la compañía destacó una prueba en 2021. En ella, se implantaron 2.000 electrodos en la corteza motora de un macaco, en una región que coordina el movimiento de la mano y el brazo, cuyos movimientos registraba y analizaba un algoritmo cuando usaba un 'joystick'.

El objetivo era que el macaco de 9 años pudiera jugar a Pong, primero con el 'joystick' y, una vez se desconectado este periférico, con la mente. Entonces, la compañía aseguró que así ocurrió y Musk apuntó que en versiones futuras de Neuralink, los implantes del cerebro permitirían que las personas con paraplejía pudieran volver a caminar, mediante el envío de señales a neuronas motoras o sensoriales.

El magnate ha confirmado ahora en su perfil en X (antigua Twitter) que ya han realizado el primer implante en un humano, después de recibir la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos el año pasado y de que el Departamento de Agricultura iniciara una investigación por violaciones del bienestar animal en relación con las pruebas realizadas antes los documentos que habían salido a la luz y que recogían la muerte de 1.500 animales desde 2018.

El primer humano con un implante de Neuralink "se está recuperando bien" y los primeros resultados ya muestran "una prometedora detección de picos neuronales", como ha expresado Musk en X.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection.