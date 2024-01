X implementa el inicio de sesión con 'passkeys' para los usuarios con iOS en Estados Unidos

MADRID, 24 Ene. (Portaltic/EP) -

X (antigua Twitter) ha implementado el inicio de sesión con 'passkeys' para dispositivos iOS en Estados Unidos, de manera que los usuarios puedan acceder a su cuenta de la red social de forma fácil y segura, a través del reconocimiento facial o 'Touch ID'.

La plataforma propiedad de Elon Musk ha compartido su intención de facilitar a los usuarios una forma de inicio de sesión más segura, de cara a añadir más protección para su cuenta y, por tanto sus datos. Para ello, permitirá sustituir el uso de contraseñas para confirmar la identidad del usuario, por un método de autenticación biométrica cifrada.

Así, X ha anunciado el lanzamiento de 'passkeys' como una nueva opción de inicio de sesión para los usuarios que utilicen la red social en dispositivos con sistema operativo iOS. Sin embargo, por el momento se trata de una función que se ha comenzado a implementar en Estados Unidos.

Tal y como ha compartido la plataforma, a través de una publicación en la cuenta de Safety, las claves de acceso o 'passkeys' son una opción de inicio de sesión "fácil de usar", ya que permite realizar todo el proceso desde el dispositivo en el que usuario esté accediendo a la cuenta.

Today we’re excited to launch Passkeys as a login option for our US-based users on iOS!



A passkey is a new, easy to use, and secure way to log in to your account - all from your device. Passkeys are more secure than traditional passwords since they’re individually generated by…