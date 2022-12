Meta busca la forma de ocupar el lugar de Twitter a partir de Instagram

MADRID, 8 Dic. (Portaltic/EP) -

Meta ve la situación actual de Twitter como una oportunidad para crear una plataforma de 'microblogging' propia que rivalice con la Elon Musk, cuyos trabajos se fundamentarían en la experiencia y la tecnología ya disponible en Instagram.

La imagen de caos que transmite Twitter desde que el magnate se convirtiera en el único dueño de la red social y su actual director ejecutivo ha generado revuelo en el mundo de las plataformas digitales, donde varias ya se han postulado como su sucesora.

Es el caso de Mastodon, de Tumblr o incluso de otras más recientes como Hive o Post, que ofrecen un lugar donde compartir ideas y debatir a quienes huyen de Twitter, pese a que Musk asegura que desde su llegada se han alcanzado máximos históricos en el registro de nuevos usuarios.

Esta época turbulenta no ha pasado desapercibida para la otra gran empresa de redes sociales, Meta, dueña de Facebook e Instagram. Y precisamente en esta última se está fijando para lanzar una alternativa a Twitter, según ha compartido el analista y consultor de redes sociales Matt Navarra.

Navarra afirma que los trabajadores de Meta están planteando la creación del rival de Twitter a partir de distintos enfoques: el lanzamiento de la nueva función 'Notas' de Instagram, la creación de una aplicación de texto usando la tecnología de Instagram o la incorporación de un muro similar al de Twitter en Instagram.

E incluso indica el nombre de algunas funciones que se barajan, como RealTime, Real Reels e Instant.

Por otra parte, y según han compartido en The Information, Twitter se plantea modificar los precios de la suscripción a Twitter Blue, siendo 7 dólares en la versión web y 11 dólares en la versión para iOS, como medida para sortear el porcentaje que Apple cobra por las transacciones en las aplicaciones publicadas en la App Store.

