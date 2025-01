La red social X avanza sus próximas novedades: televisión en streaming y servicios financieros

MADRID, 2 Ene. (Portaltic/EP) -

La red social X incorporará a lo largo de 2025 los servicios de televisión en 'streaming' y financieros que la acercarán a la idea de ser una aplicación para todo, y hacia la que ya ha dado pasos son la introducción de los pagos.

Xcorp sigue con su estrategia para convertir la red social X en una aplicación para todo, tras incorporar el año pasado los pagos y de llevar la inteligencia artificial generativa a la experiencia de usuario.

Este año será el turno de nuevos servicios, como ya ha adelantado la directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, en la propia red social. En concreto, del servicio de televisión en 'streaming' X TV, de mejoras en el asistente Grok y del servicio financiero X Money.

In 2024, X changed the world. Now, YOU are the media!



2025 X will connect you in ways never thought possible. X TV, X Money, Grok and more.



Buckle up. Happy New Year!🥂