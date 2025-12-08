Google incorpora nuevas funciones en Android XR como PC Connect y ofrece un primer vistazo a las próximas gafas con IA

Nuevas funciones para Android XR. - GOOGLE

MADRID, 8 Dic. (Portaltic/EP) -

Google ha anunciado nuevas funciones para su sistema operativo Android XR, que se actualiza con la capacidad de conectarse a un ordenador para mostrar el escritorio con PC Connect, además de agregar un modo viaje y ha ofrecido un primer vistazo a sus próximos dispositivos.

Tras la llegada de Android XR en octubre de este año, de la mano del primer visor de realidad extendida de Samsung, Galaxy XR, la tecnológica ha celebrado este lunes su último evento de presentación The Android Show: XR Edition, donde ha señalado que ha tenido una gran acogida entre los usuarios y que ya cuenta con más de 60 juegos en Google Play Store.

Asimismo, ha dado a conocer algunas novedades de su nuevo sistema operativo, diseñadas para convertir Android XR en una plataforma capaz de unificar las experiencias de todos los dispositivos, desde visores de realidad aumentadada más potentes para ver películas en 3D, jugar a juegos y llevar a cabo diversas tareas, hasta gafas de IA ligeras, que "dan acceso a información rápidamente", todo ello para complementar y ampliar el ecosistema de dispositivos actuales.

"El mapa de Android XR será similar, utilizará diferentes factores de forma XR durante el día que darán acceso a todo", ha explicado la compañía durante la presentación, donde ha remarcado el papel relevante de Gemini como el "pegamento" para el funcionamiento de todo ello.

Así, Google ha dado a conocer nuevas funciones que han incorporado a Android XR para el visor Galaxy XR, diseñadas para aprovechar las capacidades espaciales del dispositivo y adaptar el visor a las actividades de los usuarios en su día a día de forma natural.

En este sentido, ha presentado la nueva herramienta PC Connect, una aplicación que permite conectar el ordenador de los usuarios directamente al Galaxy XR y acceder desde esta experiencia al escritorio o a las ventanas abiertas en el ordenador, colocando la pantalla como una aplicación nativa más del visor.

Otra de las novedades anunciadas ha sido la función de modo viaje. Una opción con la que los usuarios podrán llevar a cabo tareas o disfrutar de contenido en cualquier momento y lugar, visualizándolo siempre de forma estable, incluso en situaciones de movimiento como en un viaje de tren, avión o coche. Con ello, se evitará una experiencia que pueda ser incómoda o incluso marear a los usuarios.

Por otra parte, Google ha compartido la disponibilidad de la nueva función 'Your Likeness' que permite generar una representación digital del rostro de los usuarios para utilizarla durante videollamadas que se lleven a cabo con el visor.

La representación digital que ofrece esta función es capaz de reflejar las expresiones faciales e, incluso, los gestos en tiempo real de los usuarios durante la llamada, incluyendo el movimiento de la boca y de la cabeza.

Esto se consigue escaneando el rostro desde un 'smartphone' y, tras ello, el visor registra los movimientos faciales para reproducirlos en la representación digital, ofreciendo interacciones más naturales durante las llamadas con el Galaxy XR. Esta opción funcionará tanto para reuniones con Google Meet como con otras plataformas.

La función de 'Your Likeness' está disponible en versión beta, mientras que PC Connect y el modo viaje ya están disponibles para todos los usuarios desde sus visores Galaxy XR.

Además de todo ello, Google ha adelantado una nueva función que llegará durante el próximo año, a la que ha denominado 'System Autospatialization' y que tiene la capacidad de transformar todas las ventanas del visor en una experiencia en 3D inmersiva en tiempo real.

Esta opción permitirá hacer de cada juego o vídeo una experiencia completamente inmersiva, mezclando mundos físicos y digitales, como han mostrado desde Google durante una demostración en la presentación.

PRÓXIMOS PRODUCTOS EN CAMINO

Además de las novedades que llegarán a Android XR, Google también ha ofrecido un primer vistazo a los próximos dispositivos que integrarán las capacidades de este nuevo sistema operativo, que están diseñados para impulsar la IA y la realidad mixta al integrar el 'hardware' "a la perfección" en la vida y estilo personal de los usuarios.

Así, bajo el objetivo desarrollar Android XR para que sea compatible con una amplia gama de dispositivos, Google ha avanzado que, tal y como anunció durante su conferencia Google I/O, continúa trabajando con Samsung y las marcas de gafas de diseño Gentle Monster y para diseñar unas gafas "elegantes y ligeras" pensadas para su uso diario.

Concretamente, el gigante tecnológico ha recordado que están trabajando en dos tipos de gafas, unas gafas con IA para brindar asistencia sin pantalla y otras gafas con IA y pantalla que muestra información visual.

En el primer caso, las gafas están equipadas con altavoces, micrófonos y cámaras, además de con la IA de Gemini para ofrecer ayuda en todo momento, pero sin pantalla. Así, para interaccionar con ellas los usuarios pueden recurrir a los comandos por voz para conversar mediante lenguaje natural con Gemini, ya sea para capturar fotografías, preguntar sobre un elemento de la calle o pedir recomendaciones sobre el uso de un producto.

De la misma forma, las segundas gafas en desarrollo están equipadas con los mismos componentes, pero también incluyen pantalla. De esta manera, los usuarios pueden visualizar, además de su entorno, información útil que se muestra de forma privada en la lente, como la navegación paso a paso de Google Maps, conversaciones traducidas en tiempo real u otro tipo de información relevante.

Con todo ello, Google ha anunciado que las primeras gafas desarrolladas junto a los socios mencionados llegarán durante el próximo año 2026 a los usuarios.

GAFAS XR CON CABLE: PROYECTO AURA

Otro de los dispositivos sobre los que Google ha mostrado un adelanto durante la presentación son las gafas XR con cable en las que está trabajando, bajo el nombre de Proyecto Aura de XREAL, el primer dispositivo impulsadas con Android XR de esta categoría.

En este caso, la compañía ha detallado que se trata de un dispositivo con el que pretenden ofrecer una combinación de inmersión similar a la de un visor y la presencia del mundo real, en un formato portátil.

Así, las gafas Proyecto Aura cuentan con un campo de visión de 70 grados y tecnologías de transparencia óptica, superponiendo el contenido digital directamente sobre el mundo físico que rodea a las personas.

Con ello, permite a los usuarios llevar sus múltiples ventanas de trabajo o entretenimiento a "un lienzo enorme" que es su entorno físico, sin bloquearlo. Por ejemplo, permitirá seguir los pasos de un vídeo de recetas en una ventana flotante, mientras se prepara esa misma receta.

Este dispositivo, con formato de gafas ligeras, estará conectado a una batería externa para su funcionamiento, sin embargo, también se podrá conectar a un ordenador y, con ello, utilizarlo como fuente de alimentación y, al mismo tiempo, llevar el escritorio a la experiencia de realidad mixta de las gafas.

Teniendo en cuenta todo ello, Google compartirá más información sobre el Proyecto Aura y su lanzamiento durante el próximo año 2026.

ACTUALIZACIONES PARA DESARROLLADORES

Finalmente, Google ha compartido sus últimas actualizaciones para desarrolladores, bajo el marco de que aquellos que estén desarrollando para el sistema operativo Android, "ya lo están haciendo para Android XR".

Concretamente, la tecnológica ha anunciado el lanzamiento de Developer Preview 3, del SDK de Android XR, donde ha subrayado que se "abre oficialmente" el conjunto de herramientas y las API para diseñar experiencias en Android XR, con una estética basada en Material 3.

Asimismo, Google ha subrayado que están lanzando una nueva opción para ayudar a los desarrolladores a crear experiencias "más ricas e inmersivas" de forma más simplificada, tanto para visores como para gafas XR con cable.