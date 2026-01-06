Nvidia presenta DLSS 4.5, que genera hasta 5 fotogramas de manera dinámica para mejorar la fluidez de los videojuegos

Videojuegos compatibles con la tecnología de Nvidia - NVIDIA
MADRID, 6 Ene. (Portaltic/EP) -
Nvidia ha presentado una actualización de su tecnología de renderizado con inteligencia artificial DLSS que introduce la capacidad de generar hasta cinco fotogramas adicionales para mejorar la calidad de la imagen y la fluidez de los videojuegos.
La firma tecnológica ha elegido el CES 2026 para presentar DLSS 4.5, una tecnología de renderizado de la que pueden aprovecharse las gráficas GeForce RTX de la serie 50 para obtener partidas más fluidas y con la calidad de imagen mejorada.
En concreto, incorpora la generación de múltiples fotogramas de manera dinámica con las tecnologías Dynamic Multi Frame Generation y 6X Multi-Frame Generation, que puede introducir hasta cinco fotogramas por fotograma renderizado para jugar a 4K con hasta 240 fotogramas por segundo con trazado de trayectoria.
Ello es posible gracias a un entrenamiento mejorado con un conjunto de datos mas grande y a un modelo transformer de segunda generación, que multiplica por cinco la capacidad de computo, ofrece un mayor conocimiento del contexto y realiza un muestreo de píxeles más inteligente.
El modelo transformer de segunda generación también mejora la tecnología DLSS Super Resolution, que eleva la calidad de la imagen. Es compatible con más de 400 juegos y aplicaciones con todas las GPU GeForce RTX.
El año pasado, Nvidia lanzó DLSS 4, que ya introdujo la generación de fotogramas múltiples, aunque se limita a añadir tres fotogramas a cada fotograma renderizado. Ya hay más de 250 juegos y aplicaciones compatibles con esta versión, incluidos 007 First Light, Phantom Blade Zero, PRAGMATA y Resident Evil Requiem.