La Armada llama a impulsar la innovación para tomar parte en la carrera por el desarrollo del buque autónomo en España

Estas embarcaciones podrán operar con muy poca tripulación o incluso de forma independiente

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El almirante jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Antonio Piñeiro, ha llamado a reforzar la innovación para colocar a España en una buena posición en la carrera para el desarrollo del buque autónomo, esto es, un tipo de embarcaciones que podrán operar con muy poca tripulación o incluso de forma independiente.

Piñeiro ha sido el encargado de presentar el proyecto 'Elementos Esenciales del Buque Autónomo', una iniciativa estratégica para la transformación la industria para lograr el liderazgo en defensa que cuenta con el apoyo de Funditec, y cuya exposición ha tenido lugar este miércoles en las Jornadas Técnicas Armada-Industria Defensa (AINDEF), en Madrid.

El almirante ha recordado que la carrera por el buque autónomo es "global", por lo que ha considerado importante aprovechar la innovación y la cooperación con la industria y la universidad para "modernizar la flota, mejorar la preparación para el combate y garantizar una fuerza naval relevante".

Todo ello con el objetivo de dar pasos en la carrera por el desarrollo del buque autónomo, un concepto que velará "por la salvaguarda del combatiente" al alejarlo de las zonas de riesgo y que está llamado a modificar "las actuales reglas de juego en el combate naval", según Piñeiro.

UNA INICIATIVA PARA "DAR RESPUESTA A LOS DESAFÍOS" NAVALES

Es en ese contexto donde se enmarca la iniciativa 'Elementos Esenciales del Buque Autónomo', que pretende "movilizar al ecosistema tecnológico e industrial español" para "dar respuesta a los desafíos en autonomía naval, IA embebida y sostenibilidad en el mar", ha trasladado el CEO de Funditec, Miguel Rego.

De esta forma, tanto la Armada como Funditec realizará un proceso de evaluación de propuestas que vayan en ese sentido y anunciará los proyectos ganadores durante el primer trimestre de 2026.

"El buque autónomo representa una plataforma donde estas tecnologías convergen y nos permite reforzar la soberanía tecnológica española y la autonomía estratégica en el horizonte 2050", ha resaltado Rego.

Por su parte, el vicealmirante Nicolás Lapique ha explicado que, en el futuro, las fuerzas navales evolucionarán "hacia sistemas modulares donde la robótica y la automatización jugarán un papel crucial", especialmente en el uso de drones que "complementen plataformas navales".