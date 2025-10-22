El Congreso emplaza al Gobierno a someter a votación su plan de inversiones en Defensa

Archivo - Hemiciclo durante el pleno extraordinario en el Congreso de los diputados, a 8 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso ha aprobado este miércoles, con los votos del PP, Vox y UPN, una iniciativa de los 'populares' que pide al Gobierno lograr el aval de la Cámara Baja al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que canaliza las inversiones para llegar al 2% del PIB en este ámbito.

La iniciativa, debatida en la Comisión de Defensa del Congreso, ha recabado el voto en contra de PSOE, Sumar, ERC y Bildu. No estaban en la votación ni PNV ni Junts, lo que ha facilitado la aprobación.

En concreto, el texto pide someter a debate y votación el plan, dotado con 10.471 millones de euros, e incluir "un plan plurianual de inversiones en materia de defensa, de acuerdo con los compromisos adquiridos en la Unión Europea y la OTAN, que asegure el cumplimiento de los objetivos establecidos y los que se van a establecer en los próximos meses".

Así se acordó en el Pleno del Congreso en su sesión del 26 de marzo de 2025, mediante la aprobación de una moción 'popular' sobre la nueva programación militar de la defensa y el nuevo concepto de seguridad y defensa del Gobierno.

Y QUE COMPAREZCAN CADA TRES MESES

Además, la proposición no de ley aprobada este miércoles pide al Gobierno que someta a debate y votación en el Congreso cualquier modificación del plan; y comparecer con una periodicidad de tres meses en la Comisión de Defensa para informar sobre el grado de ejecución del mismo.

Para ello, quieren que el Ejecutivo remita al menos 72 horas antes de cada comparecencia un informe detallado que incluya el nivel de ejecución presupuestaria, acumulado y desglosado por eje de actuación, así como la procedencia exacta de los fondos empleados y comprometidos.