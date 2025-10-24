Finaliza el despliegue naval 'Dédalo': España se ejercita con EEUU y cruza el Atlántico dos veces en dos meses

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Combate Expedicionario 'Dédalo 25-3' ha recalado este viernes en territorio nacional, concluyendo un despliegue que se ha extendido durante más de dos meses y en el que la agrupación naval ha llevado a cabo un ejercicio con Estados Unidos y ha cruzado dos veces el océano Atlántico.

En concreto, el buque de asalto anfibio 'Galicia' y la fragata 'Canarias' han atracado en la Base Naval de Rota, mientras que la fragata 'Almirante Juan de Borbón' ha hecho lo propio en el Arsenal de Ferrol.

En estos dos meses, la agrupación naval española, liderada por el contraalmirante Antonio González-Tánago de la Lastra, ha demostrado su operatividad trabajando, codo con codo, con unidades de más de 25 países durante el ejercicio UNITAS 2025, organizado por la Marina estadounidense y el Cuerpo de Marines.

Además, este despliegue ha incrementado el grado de alistamiento de las unidades y reforzado la presencia y prestigio de las Fuerzas Armadas españolas en el panorama nacional e internacional, además de impulsar la interoperabilidad con países amigos y aliados, han destacado la Armada y el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) en sendos comunicados.

EN CUALQUIER LUGAR DEL GLOBO

El contraalmirante al mando del 'Dédalo 25-3', que ha agradecido a los marinos su trabajo, ha resaltado el éxito de la misión, "que pone de manifiesto la capacidad nacional de desplegar una fuerza naval lejos de las fronteras españolas durante un prolongado período de tiempo".

Además, la misión ha generado efectos gracias a sus capacidades de proyección, con sus aeronaves y con su fuerza de desembarco de Infantería de Marina. "Permite realizar, en cualquier lugar del globo, actividades de vigilancia, cooperación, apoyo a la industria nacional, ayuda en desastres, disuasión, defensa y ataque", ha añadido González-Tánago de la Lastra, según ha informado la Armada.