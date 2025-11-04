GMV y LuxQuanta desarrollarán una solución de comunicación cuántica española y adaptada a los estándares europeos

Archivo - El director general de GMV, Jesús Serrano, y la directora general de LuxQuanta, Vanesa Díaz. - GMV Y LUXQUANTA - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

GMV y LuxQuanta han suscrito una alianza para desarrollar una solución de comunicación cuántica segura diseñada en España y adaptada a los estándares europeos para su implementación industrial y gubernamental, según han informado ambas empresas en un comunicado conjunto.

El acuerdo combinará la experiencia en ciberseguridad y en los sectores espaciales y de defensa de GMV con la de LuxQuanta en tecnologías de distribución de clave cuántica (QKD) a fin de reforzar las capacidades soberanas europeas.

De hecho, la solución que desarrollarán de forma conjunta GMV y LuxQuanta se alineará con iniciativas como la Infraestructura Europea de Comunicación Cuántica (EuroQCI).

"La comunicación cuántica segura no es un objetivo lejano, sino una necesidad actual. Nuestra experiencia tanto en ciberseguridad como en gestión de claves en sistemas espaciales complejos como Galileo nos sitúa en una posición única para ayudar a España y Europa a entrar en la era poscuántica", ha resaltado el director general de GMV, Jesús Serrano.

Por su parte, la directora general de LuxQuanta, Vanesa Díaz, ha opinado que esta alianza demuestra que la tecnología europea puede liderar las comunicaciones cuánticas seguras.

"Al unir fuerzas con GMV, aunamos la excelencia española en ciberseguridad, sistemas espaciales y tecnologías cuánticas para sentar las bases de un futuro digital más seguro y soberano", ha agregado la directiva.