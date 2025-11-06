Inster-Grupo Oesía participa en la demostración 5G COMPAD con su tecnología FoldSat Satcom LEO

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Inster, compañía de Grupo Oesía especializada en comunicaciones satelitales, ha participado en la Global Land Demonstration del proyecto europeo 5G Compad, celebrada en el Centro de Entrenamiento de Combate del Ejército Alemán (GÜZ), en Gardelegen, donde presentó las capacidades de su terminal portátil FoldSat Satcom LEO.

En concreto, el proyecto 5G Compad tiene como objetivo diseñar y validar una arquitectura de comunicaciones robusta y segura basada en tecnologías 5G, integrando redes terrestres y no terrestres (NTN) para su aplicación en defensa y seguridad.

Asimismo, Inster-Grupo Oesía participa en la integración de las comunicaciones por satélite dentro del ecosistema 5G, y en este marco, la compañía empleó durante la demostración su principal solución para proporcionar conectividad "segura y de alta capacidad" en entornos críticos donde no existe infraestructura terrestre: el terminal FoldSat Satcom LEO.

De hecho, según la empresa, la terminal portátil FoldSat Satcom LEO cumple la función de conectar las zonas de cobertura cerrada del sistema 5G multidominio desarrolladas en el marco del proyecto, con un diseño y desarrollo de la tecnológica española, proporciona comunicaciones "seguras, de alta capacidad y baja latencia" en entornos "críticos".

Además, el sistema, que opera en la red de satélites LEO en banda Ku, ofrece un rendimiento de hasta 196 Mbps de bajada y 32 Mbps de subida, antenas con apuntamiento electrónico y autonomía de operación en entornos sin señal GPS, y para la entidad, estas características lo convierten en "una solución diferencial y de alto valor" para operaciones desplegadas, emergencias o escenarios sin infraestructura.

Para la empresa, la demostración concluyó con una validación "exitosa" de las capacidades multinivel del ecosistema 5G, evidenciando la madurez tecnológica española en la integración de redes no terrestres (NTN).

Este evento, celebrado en el marco del proyecto, contó con la colaboración de Airbus Defence and Space, así como con la participación de empresas y centros tecnológicos de referencia como Ericsson, Nokia, Leonardo, Thales, Rheinmetall, CAFA Tech, Fraunhofer FKIE y LMT Innovations, entre otros socios del consorcio.