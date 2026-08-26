Militares se quejan de que Robles ignoró en el Congreso las problemáticas de los desplegados en Ceuta y piden respuestas

Un militar regula la entrada en un Mercadona, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Militares de Tropa (UMT) han arremetido este miércoles contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, por no abordar "ninguna" de las problemáticas que afectan a los soldados desplegados en Ceuta a raíz de la crisis tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos, como el brote de sarna o las retribuciones extraordinarias, durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso y le han reclamado "respuestas".

Robles centró su comparecencia en la Cámara Baja en la cronología de la crisis, el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y cuestiones sobre la españolidad de Ceuta y Melilla, y las menciones que hizo a las Fuerzas Armadas fueron para alabar su labor y profesionalidad.

En un comunicado, la UMT ha lamentado que Robles pasara "casi cuatro horas" en la Comisión de Defensa y no hiciera "ni un sola mención a la realidad de la tripa y marinería" y "eludiera en todo momento valorar, aclarar o asumir responsabilidades sobre las condiciones materiales y sanitarias en las que están operando los soldados sobre el terreno".

La UMT ha aludido al brote de sarna entre los militares desplegados en Ceuta, el número real de afectados y su origen en las precarias condiciones de habitabilidad; la falta de suministro oficial y gratuito de EPIs, que ha "forzado a los militares a costearse mascarillas y guantes"; las jornadas "extenuantes de hasta 16 horas diarias sin respetar descansos"; y la "incertidumbre" en las condiciones de alojamiento y manutención.

Además, ha aludido a la "falta de amparo y cobertura jurídica específica" para el personal militar que realiza patrullas sin ostentar la condición de agente de autoridad y el "agravio" retributivo frente al Ministerio del Interior, que ya ha confirmado una compensación económica para policías naciones y guardias civiles.

DIEZ DÍAS DE ESPERA

Así, la UMT ha pedido al Ministerio de Defensa que responda "formalmente y por escrito" a sus preguntas sobre estos asuntos; que haga públicas las medidas sanitarias, preventivas, de desinfección, retributivas y de descanso del personal desplegado en Ceuta y Melilla; que equipare "de inmediato" el reconocimiento económico de las Fuerzas Armadas; y que articule el marco legal necesario para garantizar la seguridad física y jurídica de la tropa y marinería en cometidos de seguridad y vigilancia ciudadana.

"Llevamos desde el 17 de agosto esperando que el Ministerio de Defensa conteste preguntas básicas sobre salud, descansos y retribuciones de nuestros compañeros", ha lamentado el presidente de la UMT, Francisco José Durán Baños. "Se habla de seguridad nacional y de mando único, pero el solado que se ha contagiado de sarna por dormir hacinado en un cuartel en desuso o que trabaja turnos maratonianos sigue sin saber si se le va a pagar lo que le corresponde o si tendrá descanso reglamentario", ha rematado.