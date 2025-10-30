Patria aumentó sus ventas más de un 24% durante los primeros nueve meses del año, hasta 669,2 millones

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía de defensa y tecnología Patria aumentó sus ventas un 24,4% durante los primeros nueve meses del año, hasta alcanzar los 669,2 millones de euros, frente a los 538,1 millones del mismo período del pasado año.

En concreto, tal y como ha detallado este jueves en sus resultados, sus ingresos en el tercer trimestre fueron de 248,3 millones de euros, lo que representa un aumento del 53,1% en comparación con el mismo periodo de 2024.

En este sentido, la firma ha indicado que las ventas crecieron en todas sus áreas de negocio durante este período.

EBIT CRECIÓ UN 60%

Así, el beneficio de explotación (EBIT) del grupo hasta septiembre también evolucionó positivamente, ascendiendo a 48,2 millones de euros, más de un 60% más que los 30 millones registrados en el mismo período del pasado año.

A finales del tercer trimestre de 2025, la cartera de pedidos de Patria ascendía a 2.600 millones de euros, lo que supone un "máximo histórico".

En este contexto, la compañía ha señalado que el interés por sus productos y servicios "ha seguido aumentando a medida que crecían los presupuestos de defensa", por lo que ha incrementado sus inversiones para responder a la "creciente demanda y desarrollar su oferta para mejorar el valor para el cliente y la competitividad".

De este modo, la empresa ha puesto en marcha un "amplio programa de desarrollo interno, que desempeñará un papel fundamental en la consecución de sus objetivos de crecimiento y rentabilidad para los próximos años". "Una parte significativa de los esfuerzos operativos se ha dirigido a aumentar la capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda de vehículos blindados y mejorar la productividad de las operaciones", ha explicado.

Por último, de cara a finales de año Patria prevé un "fuerte crecimiento" de sus ventas, "respaldado por el aumento de la cartera de pedidos". En concreto, desde la firma esperan que la mayor parte del crecimiento sea generado por el negocio de vehículos blindados, aunque las perspectivas para las demás áreas de negocio "también son positivas".