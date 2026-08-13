Robles contacta con las misiones en el exterior y recalca la fiabilidad de España como socio euroatlántico

Visita la ministra de Defensa, Margarita Robles, al Mando de Operaciones (MOPS), en la Base de Retamares. Pozuelo de Alarcón, Madrid. - RUBÉN SOMONTE/MDE

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recalcado este jueves la fiabilidad de España como socio euroatlántico y lo ha hecho tras testar la situación de las misiones que los militares españoles desarrollan en el exterior.

En concreto, ha realizado una visita de seguimiento al Mando de Operaciones (MOPS), ubicado en la Base de Retamares de Pozuelo de Alarcón (Madrid), para interesarse por la situación actual de las misiones que las Fuerzas Armadas desarrollan fuera de nuestras fronteras.

Para conocerla se ha conectado mediante videoconferencia con los contingentes desplegados en el flanco este de la OTAN, la Operación Atalanta de la EUNAVFOR y el destacamento de Policía Aérea DAT 'Paznic'.

Según ha informado el ministerio, al término de las videoconferencias, la ministra ha reiterado ante los mandos del MOPS que los contingentes en el exterior son el reflejo de una España solidaria, firme en sus compromisos internacionales y plenamente fiable como socio euroatlántico.

Asimismo, ha destacado la alta disponibilidad y especialización de unos contingentes que son enviados allí donde se les requiere, realizando un trabajo del que todos los españoles pueden sentirse "orgullosos".