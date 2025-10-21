Bustinduy defiende acabar con el "martirio y suplicio" de las llamadas spam: "Es una cuestión de interés general"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha apr - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado este martes que "si hay una cuestión que es de sentido común y de interés general hoy en día, es acabar con el martirio y el suplicio de las llamadas spam", una práctica que se pretende prohibir en Ley por la que se regulan los Servicios de Atención a la Clientela que tramita el Congreso.

Así lo ha expresado el ministro de Derechos Sociales en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntado por la situación de la normativa. "La ley de Servicios de Atención a la Clientela es la plasmación de una política pública de defensa de los intereses de los consumidores", ha defendido.

El ministro ha destacado algunas de las medidas previstas en la ley, entre ellas, la atención de las reclamaciones telefónicas "en un plazo máximo de tres minutos para acabar con la musiquita eterna"; que sea a través de una persona en lugar de una máquina si así se solicita; que las reclamaciones deban resolverse en un plazo de 15 días; o que se avise de la renovación automática de una suscripción y no llegue "el cargo hecho directamente en la cuenta bancaria".

"Vamos a regular la protección de la juventud en los entornos de juego digital, por ejemplo. También la producción de reseñas falsas. Un montón de cosas que creo que son de sentido común y de interés general", ha manifestado.

Sobre todas estas, según ha detallado el ministro, "sobresale" la relativa a las llamadas spam. "Si hay una cuestión que es de sentido común y de interés general hoy en día, es acabar con el martirio y el suplicio de las llamadas spam", ha declarado el ministro, que confía y espera que el Congreso dará "muy pronto muy buenas noticias" y pueda plasmarse en la ley todas estas medidas.

"Yo no entendería que nadie se opusiera a esto porque es que todo el mundo lo ha vivido", ha indicado Pablo Bustinduy, para después declarar: Es una violación de la privacidad la interrupción del derecho a la desconexión, al tiempo libre, a la siesta, a lo que nos dé la gana".