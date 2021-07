Garzón dice que no esperaba la respuesta de Sánchez sobre el "chuletón" e insiste en su empeño de reducir su consumo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha dicho que no esperaba la respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha dicho que para él "un chuletón al punto, es imbatible", y ha asegurado que, en cualquier caso, no va a abandonar su empeño en que se reduzca el consumo de carne para "salvar miles de vidas".

"No la esperaba porque no sabía ni que la iba a responder, pero el lineamiento está planteado ya desde hace tiempo, es importante no generar ruido adicional, las posiciones están claras y solo con haber contribuido a que la ciudadanía sepa exactamente los riesgos para su salud, estaremos salvando miles de vidas y yo me siento satisfecho, pero queda mucho camino por hacer y es una línea de trabajo que no vamos a abandonar en ningun momento", ha subrayado Garzón en declaraciones en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta, recogidas por Europa Press.

Así se ha pronunciado Garzón tras escuchar en directo la respuesta del presidente del Gobierno durante una conferencia de prensa en Lituania, en el marco de su gira báltica, al ser preguntado por las discrepancias entre el ministro Garzón y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que considera que la recomendación de reducir el consumo de carne "es tan errónea como la del azúcar mata".

MEDIDA RECOGIDA EN EL PLAN ESPAÑA 2050

Sobre estas diferencias, Garzón ha precisado que "siempre existen discrepancias" dentro del Gobierno porque no se les presume "un pensamiento monolítico", pero ha explicado que la línea de trabajo en este sentido ya quedó marcada en el plan España 2050 presentado por Pedro Sánchez, en el que también se hacía referencia a la "necesidad de reducir el consumo de ciertas materias primas" como la carne.

En concreto, el documento recogía que "numerosos estudios señalan que el consumo de carne de la población española es entre dos

y cinco veces superior al recomendable".

Por ello, Garzón ha insistido en que existe "un consenso absoluto" sobre la necesidad de reducir este consumo y, a su juicio, dentro de una década la sociedad verá este debate como ahora se ve el del tabaco.

Por ello, aunque ha lamentado las "caricaturas" e "insultos" que ha recibido en medio de esta polémica, ha afirmado que está ahí para "enfrentar" las reacciones, para decir "la verdad" a los ciudadanos y desplegar las medidas que sean oportunas.

En todo caso, ha precisado que tampoco está pidiendo a los españoles que no coman carne sino que moderen su consumo para reducir los riesgos de "enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres", y "proteger el Planeta", y que "vuelvan a la dieta Mediterránea".