OCU traslada a Felipe VI su "firme compromiso" con la protección de los consumidores y los retos a los que se enfrentan

El Rey, Felipe VI, recibe en el Palacio de la Zarzuela a una representación del nuevo Consejo de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), con ocasión de su 50º aniversario, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha recibido este jueves en una audiencia celebrada en el palacio de la Zarzuela a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) con motivo de su 50 aniversario, donde ha trasladado al monarca su "firme compromiso" con la protección de los derechos de los consumidores y los retos a los que se enfrentan.

Según ha informado la entidad, durante este año, la organización ha desarrollado la iniciativa '12 meses, 12 compromisos' para recordar la importancia de los derechos de los consumidores en la sociedad actual.

En este marco, OCU ha agradecido "la confianza de sus más de 180.000 socios que durante estos años han permitido llevar a cabo su tarea en pro de los consumidores, para garantizar su derecho a una información veraz sobre bienes y servicios y la defensa tanto individual como colectiva de los intereses de los consumidores."

Asimismo, ha resaltado el compromiso de todos los profesionales que a lo largo de su historia han trabajado día a día en favor de los consumidores.

Finalmente, ha compartido con el Rey los retos a los que se enfrentan los consumidores en la actualidad, "donde la digitalización, la sostenibilidad asequible y la protección reforzada de los consumidores vulnerables son los principales desafíos para los consumidores en un futuro cercano".