Abascal carga contra el Gobierno tras PISA: "Todo un país destrozado y saqueado por un traidor y su mafia corrupta"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado contra el Gobierno tras los resultados de España en el Informe PISA 2025 publicado este martes por la OCDE: "Todo un país destrozado y saqueado por un traidor y su mafia corrupta".

"Toda una nación traicionada por un Gobierno que tiene otro rey y otra bandera", ha criticado el líder de Vox en una publicación en la red social X.

Abascal ha agregado que "no hay nada, absolutamente nada, que no hayan destrozado", en referencia al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. "Desde el acceso a la vivienda a la calidad de la educación, pasando por la seguridad en las calles o el estado de las infraestructuras", ha puntualizado.

Los alumnos españoles de quince años han obtenido su peor resultado de la historia del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020.