Aumenta la Formación Dual Universitaria: La mitad de universidades cuenta con alguna titulación dual, según un estudio

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La mitad de las universidades españolas cuenta con alguna titulación dual, lo que supone un aumento de doce puntos porcentuales respecto al año pasado (38%).

Así lo evidencia la segunda 'Radiografía de la Formación Dual Universitaria en España 2025', que analiza la evolución y tendencias de este modelo en el territorio nacional, presentada este miércoles por la Fundación Bertelsmann y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) y que ha contado con la participación Universidad de Mondragón y la Fundación Conocimiento y Desarrollo.

A diferencia de las prácticas curriculares, en la Formación Dual Universitaria (FDU) la empresa o entidad colaboradora participa, junto a la universidad, en la elaboración de parte del plan de estudios.

La remuneración es obligatoria y el tiempo que el estudiantado pasa en la empresa/entidad formándose es mayor que en las prácticas. Así, la conexión directa de los alumnos con el mundo empresarial hace que estos se encuentren más capacitados para enfrentarse a los desafíos de las transformaciones sociales, tecnológicas y económicas en el mercado laboral.

Según el informe, en solo un año, el número de grados duales ha pasado de 72 a 90, un notable incremento del 25%, mientras que los másteres duales han crecido de 51 a 66, lo que supone un crecimiento del 29%. En conjunto, las titulaciones duales han subido de 123 a 156.

El estudio concluye que "ello se debe, no solo al impulso de las titulaciones con itinerario dual, sino también a que los programas reconocidos con la Mención Dual oficial -aquellos que cuentan con un reconocimiento oficial del Gobierno- han dado un gran salto, pasando de 69 a 97".

Los másteres que cuentan con este sello oficial han aumentado de 28 a 44, un crecimiento de casi el 60%. De las 17 Comunidades Autónomas, once de ellas ofrecen actualmente estudios universitarios duales.

El País Vasco es, con diferencia, el territorio con un mayor número de titulaciones de este tipo (36 grados y 21 másteres). Las universidades andaluzas presentan igualmente un fuerte compromiso con la dualización, con un total de 33 grados y 17 másteres. A nivel general, en España se han dualizado 90 grados y 66 másteres.

La mejora de la empleabilidad es, según el informe, uno de los objetivos y beneficios principales de la Formación Dual Universitaria, "una herramienta estratégica para reducir la brecha entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral".

"Aunque todavía existen pocos datos, los existentes son muy prometedores y apuntan a una correlación directa y positiva entre la FDU y una mayor tasa de inserción laboral", refleja la investigación.

La nueva edición de la Radiografía también evidencia que existen distintos grados de implementación según los ámbitos de conocimiento. El campo de la ingeniería sigue siendo el más destacado, ya que aglutina el 51% del total de estudios duales.

Se observa así una tendencia hacia el ámbito de conocimiento de la ingeniería industrial, mecánica, automática y de organización industrial (17%), seguida por la ingeniería informática y de sistemas (15%) y la ingeniería química y del medio natural (11%).

En cambio, los campos de la arquitectura, construcción, edificación y urbanismo apenas representan el 1% de los estudios duales.

Paralelamente, el informe constata un "claro auge" de las titulaciones que obtienen la Mención Dual oficial, debido al "prestigio y reconocimiento que otorga este sello" al garantizar el cumplimiento de la normativa estatal.

Con todo, a pesar del aumento significativo y continuado de titulaciones duales, los autores de la Radiografía señalan que la FDU "se encuentra aún en una fase embrionaria, ya que representa tan solo el 1,6% de las titulaciones ofertadas en el sistema universitario español".

El informe señala que la creación, acreditación y verificación de estas titulaciones duales es "lenta y burocrática", lo que resta agilidad a la hora de incorporar más, sumándose al hecho de que existe aún un gran desconocimiento por parte de las universidades sobre el proceso de adaptación de los títulos a la modalidad dual.

En general, existe aún un desconocimiento generalizado sobre la FDU entre el estudiantado y la sociedad, asociándose todavía a la Formación Profesional, dado que hace ya más de una década que se está implementando en España.

Por otro lado, aunque las empresas celebran la incorporación de la formación dual a las universidades, el estudio destaca que "muchas de ellas demandan una mayor coordinación e incentivos para poder participar". La implementación de la FDU requiere una colaboración con las compañías y una adaptación a metodologías más aplicadas por parte del profesorado que, en algunos casos, muestra cierta reticencia al cambio.

"A ello se añade el aún escaso reconocimiento de la labor de tutorización en las universidades, hecho que desincentiva al docente a involucrarse más en la formación dual", añade.