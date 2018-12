Celaá pregunta al PP si al defender la libre elección de idioma plantea permitir que extranjeros no estudien castellano

Actualizado 11/12/2018 21:38:20 CET

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha advertido de que permitir a las familias escoger el idioma de enseñanza de sus hijos, como ha propuesto el Partido Popular este martes en el Senado, podría provocar que algunos alumnos no aprendieran castellano en los colegios españoles.

"¿No me estará planteando que las personas que viven en nuestro territorio, familias rusas, chinas o árabes, aprendan ruso, chino o árabe como lengua de enseñanza, o es que me está planteando que aquellas personas que llevan a sus hijos al colegio francés o inglés no aprendan castellano?", ha preguntado de forma retórica Celaá a la senadora del Partido Popular Salomé Prada durante el Pleno de la Cámara Alta de este martes.

La senadora Prada había preguntado previamente a Celaá que pretende hacer para "garantizar" que los padres puedan elegir libremente la lengua de enseñanza de sus hijos, algo que para la representante del PP peligra en el anteproyecto de reforma de la ley educativa que ha preparado el Ministerio de Educación por plantear la cesión "de las competencias lingüísticas a las comunidades autónomas".

"Su Gobierno no tiene ninguna intención de garantizar la libre elección de la lengua, más bien lo contrario, porque van a dejar en manos de las comunidades autónomas la proporción de uso de la lengua castellana y de las lenguas cooficiales en educación, y no van a obligar a que respeten si quiera una proporción razonable del castellano en las aulas, y usted lo sabe porque ha liquidado esa referencia del texto", ha criticado la senadora Prada.

Según la senadora del PP, esto se debe a que Sánchez gobierna gracias a "los separatistas catalanes y los nacionalistas valencianos", y ha pedido al Ejecutivo que defienda a las familias ante "los sectarismos de la inmersión lingüísticas". Acusaciones que Celaá ha calificado de "una falacia" recordando que todavía no existe ninguna nueva ley educativa.

Según informa el Ministerio de Educación en un comunicado, durante el debate, la ministra ha reiterado que el anteproyecto de la nueva ley educativa -que está en periodo de consultas- garantizará el dominio oral y escrito del castellano y promoverá el aprendizaje de las lenguas cooficiales en sus territorios respectivos. "A todos los niños y niñas se les va a garantizar el aprendizaje del castellano y de las lenguas cooficiales", ha declarado.