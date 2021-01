Celaá recuerda a Ayuso que la LOMLOE "no puede ser rebatida por una ley autonómica" y anima a las CCAA a mejorarla

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha recordado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que la nueva ley educativa, la LOMLOE, también conocida como 'Ley Celaá', "no puede se rebatida por una ley autonómica", y ha animado a las comunidades autónomas a mejorarla.

Así lo ha asegurado la ministra en referencia a la denominada Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, promovida por el Ejecutivo regional, que comenzará hoy su tramitación con el objetivo de sortear la LOMLOE, ley orgánica que entró en vigor este martes.

Preguntada en un encuentro digital organizado por Nueva Economía Fórum (NEF Online) sobre si teme que otras regiones promuevan leyes autonómicas para no tener que aplicar la nueva norma, Celaá es tajante: "No lo temo". Así, aunque reconoce que las asambleas legislativas autonómicas tienen competencias legales para presentar leyes, subraya que "una ley de una comunidad no puede contravenir una ley orgánica".

Por ello, la ministra ha animado a las instituciones autonómicas a "trabajar juntos" y "sumar esfuerzos" con el fin de "mejorar lo que tenemos entre manos". Y es que, según comenta, el sistema educativo español tiene "desafíos" que han de superarse y, para ello, es necesario "el esfuerzo de todas las comunidades autónomas remando en la misma dirección".

"No estamos para reiteraciones, la educación no tiene tiempo para estar esperándose, tenemos urgencia y necesidad de modificar el sistema educativo español para que sea mucho más eficiente, para que todo el mundo puede progresar, más allá del acondicionamiento de origen", ha añadido.

La ministra ha zanjado este tema asegurando que "la libertad está absolutamente garantizada en la LOMLOE" y que esta nueva norma ""está anclada en el pacto educativo constitucional del art. 27".