CEU recurre ante el Supremo el decreto de creación de universidades por ser "lesivo" e invadir competencias autonómicas

Archivo - Campus universitario Fundación San Pablo CEU Andalucía - FUNDACIÓN SAN PABLO CEU ANDALUCÍA - Archivo

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El CEU ha recurrido ante el Tribunal Supremo el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios aprobado por el Gobierno al considerarlo "lesivo" y que invade competencias autonómicas.

"Algunas de las razones están asociadas a criterios que pueden ser arbitrarios y a una invasión clara de competencias autonómicas", ha señalado el director general de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Javier Tello, en un encuentro con medios de comunicación.

Para el director general de la fundación, la invasión de competencias del real decreto que endurece los requisitos para crear nuevas universidades "la ve venir hasta un alumno de tercero de Infantil".

"Se ha saltado también el informe del Consejo de Estado inicial. Hablamos de una invasión muy violenta del ámbito competencial autonómico", ha advertido Tello.

No obstante, desde la institución educativa aseguran que cumplen "prácticamente con la globalidad" de los requerimientos incluidos en el nuevo decreto. En sus proyectos "menos maduros" como los de Andalucía o la nueva expansión en Barcelona se cumplirán los nuevos requisitos "cuando entre 100% en vigor el decreto".

Tello ha destacado que los requisitos que pueden presentar una mayor dificultad de cumplimiento son el del número de alumnos o el de 20 proyectos de investigación activos. "Tenemos claro que los vamos a cumplir", ha aseverado.

EL CEU AUMENTA SU OFERTA ACADÉMICA

La Fundación Universitaria San Pablo CEU ha reforzado su oferta académica con la incorporación de nuevos estudios y nuevas infraestructuras en el área sanitaria, y consolida un modelo educativo diferencial basado en la internacionalización, la innovación docente y el impacto social.

Este curso, los centros del CEU han superado los 47.000 alumnos en sus cerca de 30 centros educativos en toda España. Esta cifra supone un crecimiento de casi un 45% en los últimos seis cursos.

La Fundación Universitaria San Pablo CEU ha desarrollado el Plan de Carrera del Personal Investigador, una iniciativa que profesionaliza la investigación universitaria en sus centros y refuerza su ecosistema científico. El programa establece un marco transparente y competitivo para el desarrollo de investigadores, alineado con estándares europeos.

El plan incorpora evaluaciones periódicas, mecanismos de estabilización, incentivos ligados a la excelencia y programas para atraer y retener talento.

Además, prevé formación avanzada, apoyo en convocatorias competitivas y medidas para la transferencia del conocimiento en áreas biomédicas, tecnológicas y sociales.

Actualmente, sus cuatro universidades cuentan con 149 grupos de investigación, han gestionado 16,86 millones de euros en financiación y participan en 312 proyectos nacionales e internacionales, consolidando su papel como referente en I+D.

La empleabilidad y el compromiso social se consolidan como ejes esenciales de la actividad formativa del CEU. El programa 'Diseña TU Futuro', desarrollado junto al Consejo Asesor de Empleabilidad, acelera la inserción laboral de los estudiantes con la participación de compañías como Airbus, BBVA, GSK, Randstad o Vodafone.

A través de sesiones presenciales, actividades prácticas, mentoring y masterclasses de líderes empresariales, los estudiantes adquieren competencias clave, mejoran su conocimiento del mercado laboral y fortalecen su red profesional.

El compromiso con la sociedad se articula a través de CEU Social, una iniciativa transversal que moviliza a estudiantes y docentes para poner su conocimiento al servicio de quienes más lo necesitan.

Bajo la metodología de aprendizaje-servicio, participan en proyectos de asesoramiento legal, sanitario, psicológico y técnico para entidades como Cáritas, Ilunion, Proyecto Hombre, A la Par, Prodis, Fundación Randstad o Fundación Ronald McDonald. En el último curso, CEU Social ha implicado a 375 estudiantes, 63 profesores y más de 30 entidades en 37 proyectos de alto impacto social.

Por otro lado, la Formación Profesional Dual continúa consolidándose como un pilar estratégico para el CEU. Con más de 700 empresas colaboradoras, su modelo combina excelencia académica con experiencia profesional, reforzando valores como la ética, la responsabilidad social y el compromiso.

Los estudiantes acceden a prácticas reales desde el inicio de sus estudios, lo que incrementa su empleabilidad y facilita su inserción en entornos productivos.

Este enfoque, que incorpora metodologías digitales y herramientas tecnológicas, permite ofrecer itinerarios flexibles -FP Dual, FP + Universidad y FP Online- adaptados a las necesidades del mercado y a las expectativas de los estudiantes, y contribuye a fortalecer la competitividad del tejido empresarial a través de una formación orientada a las demandas reales del entorno profesional.