Colegios privados advierten de que los centros concertados "son muy poco transparentes" sobre las cuotas que cobran

Las patronales de la concertada afirman que las familias pueden acceder a esta enseñanza "sin obligación" de pagar cuotas

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) ha advertido de que los centros concertados "son muy poco transparentes" a la hora de informar sobre las cuotas que cobran a las familias.

CICAE coincide con los datos revelados por Esade en su informe publicado este miércoles que apuntan que entre un 81% y un 95% del alumnado paga cuotas por estudiar en centros concertados.

Para CICAE, es muy "satisfactorio" que Esade elabore un informe sobre un tema que ha denunciado "desde hace años", las cuotas "ilegales" que los colegios concertados cobran a las familias.

En este contexto, la directora general de la asociación, Elena Cid, ha declarado que los informes de Esade y CICAE "son complementarios y llegan a conclusiones muy similares", aunque son diferentes ya que el informe de CICAE "es un trabajo de campo, donde se recogen datos y pruebas de lo que los colegios concertados informan a las familias en el proceso de matriculación", mientras que el de Esade se basa en lo que declaran los colegios y las familias al INE.

"Nuestra experiencia de muchos años nos dice que un alto índice de colegios son muy poco transparentes a la hora de informar sobre este tema, y que entre las familias existe una gran confusión y desconocimiento de las cuotas a las que están obligados a pagar y las que no. Y sus derechos a oponerse en el caso de que no puedan o no quieran", ha afirmado Cid.

La asociación destaca que ambos informes "llegan a la misma conclusión" de que existen "diferentes modelos de centros concertados dentro de la escuela concertada".

"Hay colegios que no cobran cuotas o cuotas mínimas y estos suelen coincidir con las entidades sociales y sin ánimo de lucro. Hay colegios que cobran cantidades anuales muy elevadas, incluso superiores a las de los colegios privados, que no reciben subvención", detalla CICAE.

La asociación de colegios privados coincide con el informe de Esade en que los centros que están bien financiados cobran cuotas más altas y las familias de clase alta de la escuela concertada pagan más cuota. "Pero eso implica una discriminación para las familias más desfavorecidas en un ámbito social 'obligatorio por ley' y sostenida con fondos públicos", critica.

Sobre el apunte de que el informe de CICAE no es representativo del sector, la asociación precisa que "en ningún caso" ha pretendido hacer una extrapolación a todo el sector y se explica "con total transparencia la muestra que se puede visitar con los medios que se tienen". "Sería estupendo que se pudiera hacer nuestro trabajo de campo a una población mucho más extensa", apunta Cid.

No obstante, Escuelas Católicas, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) y la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE) aseguran que todas las contribuciones económicas de las familias "son voluntarias y destinadas a actividades o servicios adicionales, como se establece claramente en los documentos de concierto".

Así, afirman que cualquier familia puede solicitar plaza en un centro concertado "sin obligación de pago por la enseñanza financiada por el concierto, tal como estipulan los acuerdos de concierto con la Administración".