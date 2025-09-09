Colegios privados trasladan a Educación que la burocracia y regulación "limita la autonomía de los centros privados"

Reunión del secretario de Estado Abelardo de la Rosa con representantes de CICAE - CICAE

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) ha trasladado al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes su "su inquietud por la creciente burocracia y regulación que limita la autonomía de los centros privados para innovar y responder a los nuevos retos educativos".

Así se lo ha trasladado este martes una representación de la nueva junta directiva de CICAE al secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, en un encuentro destinado a abordar la situación actual de los centros privados independientes.

CICAE ha reivindicado la importancia de preservar la libertad pedagógica "para garantizar proyectos únicos, diferenciales y capaces de adelantarse a los desafíos de la sociedad actual".

Respecto a la red concertada, CICAE ha defendido la coexistencia de las tres redes -pública, concertada y privada- y ha reclamado una actualización normativa que "garantice la transparencia, evite el ánimo de lucro encubierto y proteja a los centros que sí cumplen con la función social que se les exige".

CICAE ha reiterado su compromiso para abordar los retos de la Inteligencia Artificial en la educación y ha anunciado la celebración de las Jornadas Educativas 'Educar en la era de la IA' los próximos 16 y 17 de octubre en Alcalá de Henares (Madrid), que cuenta con una agenda de expertos en el sector y de los propios colegios de CICAE.

"Seguiremos trabajando para aportar soluciones y propuestas que contribuyan a un sistema educativo de calidad, abierto, plural y que garantice la igualdad de oportunidades", ha apuntado el presidente de la asociación, José Antonio Rois.