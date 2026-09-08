Compromís dice que los resultados de PISA tienen "mucho que ver" con el uso de pantallas y pide invertir más recursos

1115108.1.260.149.20260908115734 Archivo - La diputada de Compromís, Águeda Micó, - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Compromís considera que los resultados de España en el Informe PISA 2025 de la OCDE tienen "mucho que ver" con el uso de pantallas y ha pedido invertir más recursos en la educación pública y de calidad.

Así lo ha manifestado este martes la diputada de Compromís Águeda Micó en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados en referencia a que los alumnos españoles hayan obtenido su peor resultado de la historia del Informe PISA en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025.

Respecto a los resultados de los alumnos valencianos, ha lamentado que la Comunidad Valenciana es la que "más se desploma en este informe": "Nuestros resultados, sobre todo en Lectura y en Ciencias, son de los peores que hay en todo el Estado español".

En este contexto, Micó ha pedido tener en cuenta que la educación es una competencia autonómica y que la a Generalitat valenciana, desde el año 2023, está "sufriendo un gobierno que pasa completamente del profesorado y del alumnado y de la educación pública de los valencianos y valencianas".

"El problema realmente también viene por el uso de las nuevas tecnologías por parte del alumnado, que parece que esto provoca que tienen problemas para comprender textos de más de 400 palabras. Y esto tiene mucho que ver con el uso de los terminales móviles, de los iPads, etc. Por tanto, tendremos que hacer una valoración conjunta, pero sobre todo invertir más recursos al respecto", ha concluido la diputada de Compromís.