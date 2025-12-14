El Congreso debate el jueves una iniciativa del PP para incluir la Constitución en el currículo de ESO

Archivo - Uno de los emblemáticos leones que se encuentran delante de la fachada del Congreso de los Diputados en la Plaza de las Cortes de Madrid. - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso de los Diputados debate este jueves 18 de diciembre una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la inclusión de contenidos obligatorios sobre la Constitución Española, la Unión Europea y los Estatutos de Autonomías en el currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).

Con esta iniciativa, el PP quiere instar al Gobierno a incluir contenidos referidos a la Constitución española y la Unión Europea, junto con los respectivos Estatutos de Autonomía, en una materia específica que deberán cursar todos los alumnos en la Educación Secundaria Obligatoria.

Estos contenidos deberán abordar "de forma rigurosa, global e integral, con pleno respeto al principio de neutralidad de los poderes públicos", los conocimientos relativos a la evolución democrática en España, su historia constitucional, la comprensión y conocimiento de la Constitución española de 1978 como norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico actual, así como la Unión Europea, sus instituciones y retos y los Estatutos de Autonomía de cada Comunidad Autónoma.

De este modo, el PP quiere que se asegure su conocimiento, "fomentando una mayor cultura y valores democráticos". Todo ello, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 27.2 de la Constitución española.

A tal efecto, la proposición no de ley propone aprobar las modificaciones normativas oportunas a fin de reformar el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para incluir un estudio sistemático y profundo de la Constitución española, la Unión Europea y los Estatutos Autonómicos.

También busca promover que en fechas próximas al aniversario de la Constitución española todos los centros educativos celebren actividades relacionadas con la Carta Magna.

La Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes debatirá igualmente una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista sobre la bajada de ratio profesor-alumno en las aulas de las escuelas de alta complejidad social y con mayor índice de necesidad educativa.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Vox lleva a la comisión una proposición no de ley relativa a combatir el adoctrinamiento en los libros de texto, mientras que el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar defenderá una iniciativa relativa a la alfabetización mediática e informacional.