CSIF se manifiesta frente al Ministerio de Educación para exigir mejoras en la profesión docente

Protesta de CSIF frente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes - CSIF

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha movilizado este martes frente del Ministerio de Educación, FP y Deportes para exigir el "liderazgo" del Gobierno en la mejora de la educación, acabar con las "desigualdades" entre comunidades autónomas y mejorar la profesión docente a través del Estatuto "prometido" en la ley Orgánica de Educación.

El sindicato considera que los resultados obtenidos por España en el último informe PISA -los peores de toda su serie histórica, con caídas en Matemáticas y Ciencias con pérdida de dos cursos en Lectura- y su propio diagnóstico "refuerzan la necesidad de una reformulación urgente del sistema educativo mediante un Pacto de Estado por la Educación".

Para CSIF, dicho Pacto de Estado debe tener como principales ejes: estabilidad normativa, incremento de la inversión en educación hasta el 7 por ciento del PIB, eliminar diferencias en financiación entre CCAA, reducción de ratios y un Estatuto Docente para reforzar de las plantillas, bajar la interinidad y mejorar las condiciones laborales del profesorado.

El sindicato ha recalcado que se ha concentrado ante el Ministerio que dirige Milagros Tolón para reclamar reformas estructurales que "transformen y mejoren" el sistema educativo.

"Por una educación pública de calidad; por mejores condiciones para docentes y alumnado; por un Pacto de Estado por la Educación", ha subrayado CSIF.