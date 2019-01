Dos profesores de la Universidad Camilo José Cela, proclamados mejores oradores del mundo en inglés

Publicado 04/01/2019 13:19:50 CET

Los profesores del Club de Debate de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), Antonio Fabregat y Javier de la Puerta, han sido proclamados 'Mejor orador del mundo en inglés' y 'Segundo Mejor orador del mundo en inglés' en el Mundial Universitario de Debate en la categoría 'English as a Foreign Language', celebrado en la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica.

Según ha informado la UCJC, se trata de los primeros españoles en conseguir este reconocimiento en este idioma como lengua extranjera. El equipo de la UCJC consiguió clasificarse por primera vez en la historia de la competición como semifinalistas en la liga EPL u Open; y han logrado el primer puesto en las categorías ESL (del inglés English as Second Language) y en la categoría EFL (English as Foreign Language).

En el Mundial de debate celebrado en Ciudad del Cabo han participado 400 equipos de todas las universidades del mundo, incluidas las prestigiosas Harvard, Yale, Oxford, Cambridge o Stanford. Durante la competición, los temas se entregan a los participantes con 15 minutos de antelación para cada ronda, y los participantes no tienen acceso a internet y se les dice en ese momento si están a favor o en contra del tema que se propone.

"Especialmente emocionante fueron las rondas en las que el equipo de la UCJC venció a sus homólogos de Harvard y de Stanford", apuntan desde la Universidad Camilo José Cela, que organiza la mayor liga de debate de las universidades españolas.

En este contexto la UCJC impulsa, con Fabregat y de la Puerta como dos de sus profesores, el Club de Debate de la UCJC con el objetivo de que los estudiantes interioricen competencias que van más allá del currículum académico, en una apuesta decidida por experiencias de aprendizaje que potencien el talento de cada uno de los estudiantes, subrayan.