Down España reclama al Gobierno la aprobación urgente de un Plan de Educación Inclusiva "real y sin trampas"

La campaña 'Tengo un compañero con síndrome de Down', protagonizada por Víctor. - DOWN ESPAÑA

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La federación Down España ha reclamado al Gobierno la aprobación urgente del Plan Estratégico de Educación Inclusiva, previsto en la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) de 2020 y ha exigido que la inclusión educativa sea "real y sin trampas" coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar. La federación ha recordado que, seis años después de su previsión legal, el plan continúa sin ser aprobado por el Consejo de Ministros ni cuenta con un calendario oficial de implantación.

Según ha explicado Down España , el compromiso legal de dotar a los centros ordinarios de los recursos necesarios para avanzar hacia una educación inclusiva "sigue pendiente", lo que impide que el alumnado con síndrome de Down "disfrute de su derecho" a una educación de calidad, tal y como recoge la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008.

"Es injusto que un niño con síndrome de Down llame a las puertas de un colegio y no le atiendan ni acojan igual que harían con cualquier otro niño", ha afirmado la vocal de la Junta Directiva de DOWN ESPAÑA, María Oñez. "La educación es un derecho universal y, por lo tanto, debe llegar a todos, independientemente de la condición o situación de cada persona. Es urgente pasar de las palabras y las buenas intenciones a los compromisos reales y a los hechos", ha reclamado Oñez.

La organización ha señalado que, más de 30 años después de la Declaración de Salamanca, "sigue sin entenderse el concepto de educación inclusiva y sin implementarse en las aulas". En este sentido, ha advertido de que escolarizar a un alumno con síndrome de Down en un centro ordinario y mantenerlo separado del resto de sus compañeros la mayor parte del tiempo, mediante aulas específicas o modelos que limitan su participación, "no es educación inclusiva, son trampas".

"La verdadera inclusión exige que todo el alumnado participe en igualdad de condiciones y avance en su aprendizaje, recibiendo los apoyos necesarios dentro del entorno ordinario", ha continuado Oñez, quien ha considerado necesario que las administraciones y los centros educativos "se coordinen y desarrollen una voluntad real".

Down España ha recordado que el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha instado en varias ocasiones a España a avanzar hacia un sistema educativo inclusivo, después de considerar discriminatoria la exclusión del alumnado con discapacidad del sistema ordinario. Para lograrlo, la federación considera imprescindible transformar el sistema escolar e introducir los cambios metodológicos, organizativos y curriculares necesarios para responder a la diversidad del alumnado.

"Una escuela que no sabe educar en inclusión es una escuela injusta, que discrimina a las personas vulnerables y que hace que todos sus estudiantes pierdan la oportunidad de enriquecerse en valores", ha añadido Oñez.

Coincidiendo con la vuelta a las aulas, Down España ha lanzado la campaña 'Tengo un compañero con síndrome de Down', protagonizada por Víctor, un niño con síndrome de Down escolarizado en un centro inclusivo. A través de los testimonios de sus maestros, compañeros, la asociación y su familia, la federación busca mostrar que la educación inclusiva "no solo es posible, sino que beneficia a todo el alumnado".