Educación defiende que tiene que concertar las medidas del curso escolar con las CC.AA algo que "no siempre es sencillo"

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha defendido la concertación con las comunidades autónomas para garantizar que el sistema educativo funcione, algo que "no siempre es sencillo" al tiempo que ha destacado que la pandemia ha servido para profundizar sobre cuáles son los modos de organizar un sistema tan descentralizado como el español.

"El modo que un ministerio como el nuestro, que tiene las competencias en buena medida transferidas, tiene que trabajar para asegurar que el sistema educativo funciona tiene que estar basado en la concertación y la búsqueda de acuerdos territoriales e interautonómicos. Eso tiene sus propios canales y ritmos y no siempre es sencillo, menos en una situación como esta", ha dicho.

Tiana ha concedido una entrevista con 'Cuadernos de Pedagogía' que recoge Europa Press y que ha sido difundida este lunes 24 de agosto, un día antes de que Unidas Podemos, socio del Gobierno, haya criticado la "falta de liderazgo" de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en la 'vuelta al cole'.

El secretario de Estado considera que no se debe hacer lo mismo en todo el territorio, pero sí cree que algunas cosas deberían coodinarse para que fueran semejantes, aunque no sean idénticas, algo que considera un "desafío".

"Hemos estado muy acostumbrados a que las autonomías tienen su campo de competencias y cuando surge un conflicto así, una situación inesperada, te planteas qué modos tenemos de gestionar esa situación --ha insistido--. Socialmente, hay una demanda de que no hagamos cosas incoherentes, de que unos hagan unas cosas y otros hagan otras, y eso genera una doble reflexión: hasta donde el hecho de que sean diferentes es un caos, como dicen algunos, aunque yo no lo creo. Pero, por otro, hasta qué punto hay cosas que no deberían ser tan diferentes en un contexto como este. Encontrar ese punto medio no es nada sencillo".

ESFUERZO DE PRESENCIALIDAD

Por otro lado, Tiana apunta que una de las experiencias de la pandemia, como también apunta la ONU y otros organismos, es que el sistema telemático digital no presencial no es el más adecuado para un sistema educativo y que hay que hacer un esfuerzo de presencialidad, "sobre todo con los más pequeños", de Infantil y Primaria, porque si no estas generaciones van a tener 'handicap' que se va a notar.

"Tenemos que organizar sistemas que permitan que las escuelas sean consideradas como lugares seguros y saludables, teniendo en cuenta que en una pandemia como esta la seguridad total no existe. Que sea lo más seguro posible y con sistemas que permitan seguimiento, trazabilidad y contención lo más rápida posible de los casos que se van a dar seguro", añade. En este sentido, señala que es una responsabilidad de todas las administraciones.

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DEBE PREVALECER

Respecto a la voluntaria edad que algunos padres piden para ir o no a clase, asegura que el derecho a la educación es un principio que debe prevalecer, "por muchos temores que haya". A su juicio, la educación a distancia es un sustituto pero no es lo ideal y debe considerarse como una situación excepcional.

"Ese es un mensaje que hay que transmitir a las familias: vamos a asegurar esas condiciones, pero vamos a tomar un cierto riesgo en esto porque lo contrario es peor", ha añadido.

Respecto a la posibilidad de que los alumnos de Secundaria se queden en casa, ha insistido en que se pueden buscar modos intermedios que aprovechen lo mejor de cada posibilidad. "El sistema completamente a distancia no creo que sea el sistema para cualquiera, para los niños y adolescentes que están formándose no es el sistema ideal. Si las circunstancias epidemiológicas son muy malas, puede haber circunstancias en que los alumnos puedan estar menos horas en el colegio recibiendo un apoyo", ha reflexionado.

En todo caso, ha abogado por la presencialidad como principio general y que ésta se limite si hay condiciones sanitarias que así lo aconsejan.