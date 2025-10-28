Escuelas Católicas pide "respeto y reflexión" por Sandra Peña y que su muerte "no se convierta en espectáculo público"

Critica el "uso inadecuado" de las manifestaciones y la huelga estudiantil convocadas para exigir retirada de conciertos educativos

Varios estudiantes con pancartas contra el bullying, durante una manifestación en la Puerta del Sol
Varios estudiantes con pancartas contra el bullying, durante una manifestación en la Puerta del Sol - Carlos Luján - Europa Press
martes, 28 octubre 2025 14:27

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Escuelas Católicas comparte el sufrimiento de toda la comunidad educativa por el fallecimiento de Sandra Peña y ha pedido que "este dolor no se convierta en un espectáculo público, sino en un espacio de silencio, respeto y reflexión".

En este contexto, ha expresado su "profunda consternación y dolor" por el fallecimiento de Sandra Peña, la alumna del colegio Irlandesas Loreto de Sevilla que presuntamente se suicidó tras sufrir acoso escolar en Sevilla, así como su solidaridad, respeto y cercanía hacia su familia, sus compañeros, el equipo directivo y el profesorado del centro.

La institución educativa entiende que la movilización convocada este martes "responde a la necesidad de muchos jóvenes de manifestar su dolor e indignación". Sin embargo, recuerda que el derecho de reunión y participación del alumnado en los centros educativos está regulado por la LODE y por las normas autonómicas de convivencia, que establecen los requisitos necesarios para su ejercicio y no lo equiparan jurídicamente a una huelga.

Por tanto, avisa de que las ausencias del alumnado que no cumplan esos requisitos deberán comunicarse por los centros a las familias por los cauces habituales.

Escuelas Católicas ha advertido también del "uso inadecuado" de esta convocatoria para exigir la dimisión de equipos directivos, la retirada de conciertos educativos o la reducción de la financiación de centros concertados.

A su juicio, estas peticiones, "además de alejarse de lo que de verdad preocupa a todos, introducen un componente político e ideológico ajeno a los hechos, que aún se encuentran bajo investigación judicial y no deben ser objeto de juicios públicos".

Escuelas Católicas reitera la necesidad de "mantener la prudencia, el rigor y el respeto debidos a esta situación tan dolorosa y compleja, evitando difundir imágenes, datos o conjeturas que puedan vulnerar la intimidad de las personas implicadas o generar nuevas formas de dolor".

En este punto, reafirma su compromiso firme frente al acoso escolar, a favor de la convivencia, la prevención y la salud mental en nuestra red de centros. "Pero con igual firmeza rechazamos el uso partidista del dolor que esta situación está provocando a la familia y a la comunidad educativa del centro con acusaciones que llegan a poner en duda o incluso niegan el trabajo que todos los educadores de los centros católicos por el bienestar integral y el cuidado de los menores", precisa.

