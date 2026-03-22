España autorizó 78.146 estancias para realizar estudios superiores en 2024, un 7% más que en 2023 y 67% más que en 2019

Archivo - Estudiantes en la Ciudad Universitaria de Madrid. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

España autorizó en el año 2024 un total de 78.146 estancias para realizar estudios superiores, lo que supone el 68% del total de autorizaciones de estancia por estudios concedidas ese año (118.947).

De este modo, las estancias para realizar estudios superiores en España se han incrementado en 5.142 autorizaciones respecto al año anterior (un 7% más), cuando se autorizaron 73.004 estancias; y en 31.516 respecto al 2019 (un 67,5% más), año en el que se autorizaron 46.630 estancias, aunque en el año 2020 las autorizaciones descendieron a 37.928 respecto a ese ejercicio por la pandemia de la Covid-19, según el recuento realizado por Europa Press a partir de los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI).

El Observatorio Permanente de la Inmigración muestra el flujo de las autorizaciones concedidas a estudiantes internacionales y sus familiares para estancias asociadas a la realización de estudios en España.

La población objeto de estudio la constituyen las autorizaciones de estancia por estudios concedidas en el año de referencia a personas nacionales de países que no pertenezcan a la UE/AELC por motivo de estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado y a sus familiares.

Además de las autorizaciones para realizar estudios superiores, el 16% del total de estancias concedidas en el año 2024 fueron para estudios sin clasificar, el 7% para estudios no superiores y el 4% para prácticas no laborales y el resto de las autorizaciones (MIR, investigación o formación, intercambio de alumnas y alumnos, voluntariado, movilidad y AU-PAIR).

De las 78.146 estancias concedidas por España para realizar estudios superiores en el año 2024, 34.611 se concedieron a hombres y 43.535 a mujeres.

Por grupos de edad, 26.870 fueron concedidas a personas de 20 a 24 años; 21.155, de 25 a 29 años; 10.483, de 30 a 34 años; 10.051, de 16 a 19 años; 4.902, 35 a 39 años; y 4.685, de 40 años o más.

118.947 DE AUTORIZACIONES DE ESTANCIA POR ESTUDIOS EN 2024

El número total de autorizaciones de estancia por estudios concedidas a estudiantes y a sus familiares se sitúa, en 2024, en 118.947, lo que supone un incremento del 6,3% (7.088 concesiones más) respecto al año anterior.

Teniendo en cuenta la distribución provincial en 2024, algo más del 50% de las autorizaciones de estancia por estudios se conceden en Madrid (31%) o Barcelona (22%).

A estos destinos preferentes les sigue Valencia, que recibe un 10% de las autorizaciones. Este destino ha aumentado su porcentaje respecto al total en cuatro puntos en relación con 2014 (cuando representaba solo un 6%).

La nacionalidad más frecuente de los estudiantes (y sus familiares) es la colombiana (14.124, 12%), seguida por la estadounidense (10.352, 9%), la china (9.763, 8%), la peruana (9.391, 8%) y la marroquí (8.604, 7%).

En cuanto a la evolución de las nacionalidades en el periodo 2014 - 2024, algunos países han aumentado sus autorizaciones de estancia por estudios y otros han ido disminuyéndolas. En concreto, la colombiana ha pasado de representar un 8% a un 12% del total de las autorizaciones concedidas, aumento que ha llevado a este país a alcanzar el primer puesto.

Por otro lado, en el caso de China, esta tendencia se invierte: de ser la primera nacionalidad para la que se expiden autorizaciones de estancia por estudios en nuestro país hasta el 2020, llegando a representar entre el 14% y el 16% de las mismas durante estos años, ha pasado a ocupar el tercer lugar de la lista y a suponer tan solo un 8% de estas autorizaciones.

Destaca también la evolución de las autorizaciones concedidas a nacionales de Rusia. De 2021 a 2023 alcanzó su máximo histórico, con 7.372 autorizaciones, para reducirse bruscamente un año más tarde, en 2024, con 4.305.

Por último, el número de autorizaciones concedidas a personas de nacionalidad marroquí ha ido aumentando de forma continuada desde el año 2017 hasta 2024, sin disminuir ni siquiera durante la pandemia, pasando de 2.516 concesiones en 2017 a 8.604 en 2024.