La estrategia de Irlanda con la Lectura que explica su éxito en el Informe PISA 2025

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MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El profesor titular del Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad Rey Juan Carlos, Ismael Sanz, ha destacado los 500 puntos que ha sacado en el Informe PISA 2025 en Lectura Irlanda, que se ha situado primera de la Unión Europea y tercera de la OCDE en este área.

El experto de Funcas ha explicado que la respuesta del éxito de Irlanda ha sido la Estrategia Nacional de Alfabetización y Cálculo 2011-2020, lanzada en julio de 2011 para diez años.

Con esta estrategia, aprobada después de que Irlanda sufriera en el año 2009 la mayor caída en Lectura de los 39 países que participaron también en el año 200, los centros de Primaria, desde enero 2012, dedican una hora más a la semana a la Lectura y 70 minutos más a las Matemáticas. "No una recomendación: una circular con horario", ha recalcado Sanz.

Los alumnos españoles de 15 años, que han obtenido una puntuación de 451 en Lectura en el Informe PISA 2025, se encuentran 2 cursos y medio retrasados con respecto a los irlandeses en este área, ya que la OCDE establece que 20 puntos de diferencia corresponde a un curso escolar.

Los mejores países en Lectura en esta edición del Informe PISA han sido Japón (503 puntos), Corea (501), Irlanda (500), Estonia (499), Nueva Zelanda (497) y Reino Unido (494), mientras que la media de la OCDE ha sido de 461, lo que supone 10 puntos más que el resultado alcanzado por España.

Estos resultados evidencian que los alumnos españoles están medio año escolar por detrás de la media de la OCDE en Lectura. España ha sacado 451 puntos en Lectura, lo que supone 10 puntos menos que su anterior peor resultado histórico, que fue en el año 2006 con 461 puntos y 23 puntos menos que en 2022, cuando obtuvo 474 puntos. Los españoles han descendido un total de 45 puntos en Lectura entre 2015 y 2025.

El experto de Funcas ha advertido también de que un problema que detecta PISA es que al alumnado "le cuesta cada vfez más concentrarse, leer, esforzarse y mantener la atención". "Pantallas, pérdida de hábitos lectores, menor esfuerzo, pandemia... No hay una sola causa. Pero sí una pregunta urgente: ¿qué tipo de aprendizaje estamos construyendo?", se ha preguntado.

En este contexto, Sanz hace referencia a una "señal inquietante" de PISA 2025: "En la OCDE, los lectores apresurados, los que responden rápido y mal en los ejercicios de fluidez, pasan de aproximadamente el 7% en 2018 al 11% en 2025".

"También aumenta el deterioro en las partes finales de la prueba. La OCDE apunta a dificultades para mantener la atención y el esfuerzo. No demuestra que las pantallas sean la causa", ha asegurado el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.