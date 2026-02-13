Expertos debaten en CUNEF Universidad la transformación del abogado de empresa, convertido "en aliado clave" del negocio

Jueves Derecho CUNEF Universidad - CUNEF UNIVERSIDAD

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

CUNEF Universidad ha celebrado una nueva jornada del ciclo Jueves Derecho CUNEF Universidad, bajo el nombre de 'La transformación estratégica de la abogacía de empresa'.

Los expertos han coincidido en que el rol del abogado de empresa ha vivido una profunda transformación, sobre todo cultural, que le ha alejado de la figura del 'stopper' para convertirlo en un "aliado clave" en la estrategia y el desarrollo del negocio.

La sesión, celebrada en el Aula Magna del Campus Almansa, ha contado con la participación de Juan Fernández Tamames, abogado del Comité de Cumplimiento penal de Telefónica España; Miriam Domínguez, Head of Legal EU en Cabify; y América Pastor, Chief Legal Officer en Restaurant Brands Europe. El encuentro ha sido moderado por Andrés Betancor, director del Departamento de Derecho de CUNEF Universidad.

Tal y como ha señalado Juan Fernández Tamames, el cambio ha consistido en "entender el negocio y acompañarles, para que la consulta al abogado no se vea como un obstáculo, sino como una herramienta para operar con un riesgo controlado".

En sectores de alta competencia o disruptivos, la función de la abogacía de empresa es aún más crítica. América Pastor ha explicado que, para ser un asesor flexible, es esencial participar en la estrategia desde el inicio, preguntándose siempre "cómo lo vamos a hacer antes de decir no".

Según Pastor, el objetivo es "conseguir que las ideas salgan adelante salvaguardando la seguridad de la empresa, o incluso valorando qué riesgos estamos dispuestos a asumir, porque el riesgo cero es inviable".

En este contexto, la gestión de la reputación se convierte en una prioridad. Miriam Domínguez ha puesto el foco en las crisis reputacionales, explicando que un acontecimiento externo "puede generar una tormenta perfecta para la imagen de la compañía".

"La confianza es de los mayores activos que tiene una empresa. Por eso, los abogados tenemos que ser gestores del riesgo reputacional", ha concluido.

Durante el debate se han abordado los riesgos de esta mayor integración en el negocio, como la amenaza a dos cualidades esenciales en la función del abogado: la independencia de criterio y el secreto profesional.

Los ponentes han defendido que el pensamiento crítico es, precisamente, el mayor valor que aporta el abogado. "La empresa no quiere a alguien que le diga que sí a todo", ha apuntado América Pastor.

De cara al futuro, han destacado la necesidad de reformas que otorguen seguridad jurídica al profesional, como el reconocimiento explícito del secreto profesional para el abogado de empresa.

En cuanto al impacto de la tecnología, los ponentes han defendido que, si bien la IA es una herramienta "muy buena y eficiente", el verdadero riesgo es que el profesional llegue a delegar su criterio jurídico en la inteligencia artificial y han insistido en que la tecnología debe ser una aliada.

"Tenemos que convivir con ella y aprender, se ha terminado el no utilizarla porque 'yo la jurisprudencia la subrayo'", ha afirmado Fernández Tamames.

Como ha resumido Andrés Betancor, "la única manera de hacer frente a la máquina es reivindicando la humanidad y potenciando las cualidades que nos identifican como humanos".

La jornada ha puesto de relieve la consolidación de un nuevo paradigma para la abogacía de empresa, donde el jurista no solo debe dominar la técnica legal, sino también aportar visión estratégica, criterio ético y una capacidad de adaptación fundamental para generar valor en un mercado en constante cambio.

Con este seminario, CUNEF Universidad consolida el ciclo Jueves Derecho CUNEF Universidad como un espacio de encuentro entre el ámbito académico y el profesional, dedicado a analizar los grandes temas de actualidad jurídica con una mirada rigurosa, humanista y abierta al cambio.