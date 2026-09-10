Fiscalía ve "preocupante" el incremento de delitos de acoso escolar: Aumentaron un 17,6% en 2025, hasta los 1.407 casos

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MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado ha advertido de un aumento del 17,64% de los delitos de acoso escolar entre 2024 y 2025, un incremento que ha calificado de "preocupante".

En concreto, la Memoria de la Fiscalía General del Estado presentada este jueves, recogida por Europa Press, revela que en el año 2024 se incoaron un total de 1.196 causas frente a los 1.407 casos registrados en 2025.

El organismo advierte de que este aumento del 17,64% es "preocupante" porque "este tipo de casos son especialmente importantes porque reflejan circunstancias más allá de la propia infracción, como son aspectos educativos, falta de empatía, vulnerabilidad especial en las víctimas y posible necesidad de protección".

En este sentido, avisa de que el mero contraste de ambas cifras pone de manifiesto "un importante déficit en la prevención e intervención en el entorno educativo y son motivo de una notable preocupación".

Respecto de los delitos contra la integridad moral de menores, constan 1.364 casos este año, frente a los 1.057 casos del pasado ejercicio, suponiendo ello un aumento del 29,04%, porcentaje que, según el documento, "una vez más indica la deriva del cambio de los perfiles delincuenciales en las personas menores de edad que ya lleva observándose en los últimos años".

La Fiscalía subraya asimismo que la relación de los menores y adolescentes con las nuevas tecnologías ha supuesto también un "notable incremento" de las conductas que se llevan a cabo mediante el uso de medios telemáticos e Internet, especialmente aplicaciones de mensajería como WhatsApp, o redes sociales como Tik Tok, Instagram o Telegram. En correlación a este dato, los delitos que usualmente se cometen haciendo uso de esos canales se han visto incrementados.

En este contexto, precisa que una buena parte de los delitos de acoso escolar se perpetran mediante ciberbullying, lo que se traduce en un aumento de los delitos contra la integridad moral, por lo que la Fiscalía muestra su preocupación "por su auge" y por las "influencias negativas" que el abuso de las TICs puede generar en los menores.

También ha detectado influencia negativa en los menores por el "precoz consumo" de contenidos pornográficos y por influencers que incitan a conductas autolíticas o de grave riesgo para la salud.

En este punto hace mención específica a los delitos de odio, en numerosas ocasiones cometidos a través de las TICs, que en este ejercicio arrojan un resultado de 115, frente a los 127 de 2024, lo que supone una disminución del -9,44 % en el conjunto de España.

Para la Fiscalía, este descenso "invita a la esperanza" y puede responder a la coordinación y colaboración entre las secciones de delitos contra el odio y la discriminación y de menores, debido a la existencia de múltiples campañas en distintos medios de comunicación y redes sociales para prevenir esta tipología conductual.