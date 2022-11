El Gobierno afirma estar trabajando en el traspaso de becas a Cataluña y Junts responde: "Excusas, no han cumplido"

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Gobierno envió el pasado mes de agosto una propuesta para el traspaso de los recursos y la gestión de las becas y ayudas al estudio a la Generalitat de Cataluña y que "desde entonces los equipos están trabajando para culminar el acuerdo".

Así lo ha manifestado este martes la portavoz del Ejecutivo durante su intervención en el Pleno del Senado, donde ha respondido a una pregunta de la senadora de Junts Assumpció Castellví Auví, quién ha replicado que las explicaciones de Rodríguez "están repletas de excusas pero no de hechos": "No han cumplido, no cumplen y mucho me temo que no cumplirán y menos con Cataluña".

La senadora catalana ha recordado que el Tribunal Constitucional en 2001 dictaminó que las comunidades autónomas "son competentes para la gestión de las becas y ayudas al estudio y que el Estado debe distribuir entre las CCAA los créditos presupuestarios necesarios".

"Han pasado 21 años, el traspaso sigue sin llegar y el Estado sigue ejerciendo unas competencias que no le corresponden y que son de titularidad autonómica. ¿Piensan corregir este reiterativo incumplimiento a las sentencias judiciales que ningún gobierno español anteriormente ha corregido", ha preguntado Castellví Auví.

Al respecto, la ministra ha asegurado que el Gobierno "defiende e impulsa el desarrollo de todos los estatutos de autonomía" y que lo están haciendo con Cataluña "para retomar la senda de los traspasos que, efectivamente, estaba interrumpida desde hacía una década".

"Hemos dejado atrás esa década de parálisis e inacción con la que se rompió la normalidad institucional. Trabajamos por el pleno desarrollo del Estatuto de Autonomía, por convicción política, también por la convicción que tenemos en la educación, que es nuestro buque insignia", ha recalcado.

En la misma línea, Rodríguez ha incidido en que el Ejecutivo cree en este modelo territorial "como garantía" de desarrollo del Estado de bienestar y ha recordado que en la última reunión de la Comisión Bilateral con la Generalitat catalana retomaron "la senda de estos traspasos, concretamente el de becas y ayudas al estudio".

"Demasiadas cosas han tardado mucho tiempo en resolverse, también diez años de parálisis en Cataluña. Afortunadamente ahora celebramos un escenario bien distinto para tranquilidad de los jóvenes catalanes pendientes de recibir una beca", ha reivindicado.

Asimismo, la portavoz del Gobierno ha destacado que hay un convenio en vigor con la Generalitat, firmado en diciembre de 2021, "para que la gestión de las becas correspondiente al actual curso y al que viene se haga sin ningún tipo de problemas".

"Seguramente podríamos hacerlo más rápido, no sé si mejor, porque conviene hacerlo con absoluto rigor, pero existe una clara voluntad por parte de este Gobierno de abrir una etapa distinta, de esperanza, para el futuro de Cataluña, especialmente pensando en esos jóvenes que esperan de su tierra una tierra de futuro. Son buenas noticias para todos aquellos que hoy ocupan las aulas en Cataluña", ha apuntado.

Por su parte, la senadora catalana ha hecho referencia a que "una de las condiciones" que uno de los partidos de Cataluña puso para apoyar los Presupuestos en el 2021-2022 y "seguramente" el 2023 "era que el Gobierno haría efectiva de forma inmediata la transferencia de 18,6 millones de euros correspondientes a gastos de gestión de los convenios de becas firmados en el curso 2005".

No obstante, Castellví Auví ha alertado de que "no los han hecho efectivo", también ha criticado que en 2020 se aprobó una moción para hacer realidad el traspaso de la gestión de becas en el curso 2021-2022 "y no se ha hecho nada".

"En la reunión de la comisión bilateral en febrero se puso sobre la mesa el tema, todo quedó en titulares muy bonitos, pero todo sigue en el aire, llevan 21 años incumpliendo. Concrete fechas o plazos para que el traspaso sea una realidad y paguen lo que nos deben. No cumplen con el traspaso de becas, ni con los PGE. Para nosotros, credibilidad 0", ha concluido la senadora.