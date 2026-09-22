El Gobierno crea un nuevo Centro de Referencia Nacional en el área de construcciones aeronáuticas en Illescas (Toledo)

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a petición del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la creación como Centro de Referencia Nacional del Centro de Formación de Illescas (Toledo), en el área de construcciones aeronáuticas, de la familia profesional de Fabricación Mecánica.

El Centro de Formación de Illescas se suma así a la Red de Centros de Referencia Nacional existente, que suma 42 centros públicos especializados en los diferentes sectores productivos a través de las familias profesionales, según ha informado el Ministerio.

De ámbito estatal, son referencia para el conjunto del sistema de la Formación Profesional, tanto para los centros de formación para el empleo como para los centros del sistema educativa.

La red está compuesta por centros punteros en sus respectivas áreas, que tienen como objetivo promover las medidas y programas de investigación precisos para atender las necesidades de los sectores emergentes e innovadores.

Estos centros conectan tres dimensiones que deben avanzar de forma coordinada: el sistema educativo, el sistema de formación para el empleo y los sectores productivos.

Sus funciones incluyen analizar las nuevas tendencias formativas y experimentar su puesta en práctica, promover redes de colaboración con organizaciones empresariales, sindicales y universitarias, colaborar en el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales, entre otras tareas.

El Ministerio ha destacado que "esta red de Centros de Referencia Nacional es una pieza estratégica para consolidar una Formación Profesional de calidad, que combina especialización, innovación, prospección y capacidad de transferencia al conjunto del sistema".

Por ello su desarrollo es una de las prioridades del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y se inscribe en la política de modernización e impulso a la Formación Profesional llevada a cabo por el Gobierno desde 2018.