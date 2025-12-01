IE University concede en 2025 más de 50 millones de euros en becas para atraer y formar talento global

IE University - IE

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

IE University e IE Foundation han concedido este año más de 50 millones de euros en becas para atraer y formar talento global, lo que refuerza el propósito de la institución académica de "promover el cambio positivo".

Los programas de becas de IE University, en colaboración con empresas e instituciones en todo el mundo, proporcionan oportunidades de formación a alumnos de perfil excepcional, con enfoque global, mentalidad innovadora y emprendedora.

Como reflejo de este compromiso, el 35% de los alumnos de programas Bachelor y Master de IE University, procedentes de 160 países, se beneficia cada año de programas de becas.

El 'Informe de Impacto Socioeconómico de IE University 2025' desarrollado por PwC y presentado hace unos meses, subraya la dimensión y el alcance de estos programas de becas.

El análisis confirma que 3.500 alumnos han recibido beca este año en IE University, y cerca de 8.000 alumnos se han beneficiado de apoyo financiero en los últimos cinco años.

En esta línea, IE Foundation cuenta con más de 2.300 Fellows, perfiles seleccionados por su desempeño académico, proyección profesional y contribución activa a la sociedad.

"Desde la Fundación IE trabajamos para impulsar programas de becas en todo el mundo. Nuestro objetivo es identificar jóvenes con talento excepcional, con historias de esfuerzo y ambición global, y promover la diversidad socioeconómica en el campus. Queremos atraer perfiles de alto potencial y facilitarles el acceso a nuestros programas independientemente de su situación económica", ha destacado el vicepresidente de IE Foundation, Gonzalo Garland.

Garland ha agradecido el apoyo de instituciones y corporaciones internacionales que "permiten formar jóvenes brillantes, acelerar su carrera profesional y reforzar su impacto social".

Entre los programas de becas figuran Kistefos Young Talented Leaders Scholarship Program, para candidatos destacados en Noruega y África; Valentín Díez Morodo Scholarship Fund for Excellence, para jóvenes mexicanos; y Laidlaw Scholars Leadership and Research Program, para alumnas MBA o Executive MBA. A estos programas se suman el Fulbright Scholarship Program para alumnos estadounidenses; IE University - China Scholarship Council Scholarship Program, que impulsa la formación de jóvenes procedentes de China; IE University - Queen Sofía Spanish Institute para perfiles destacados enfocados en Humanities; o Prince Albert II of Monaco Foundation Scholarships for Sustainability, para alumnos que impulsan proyectos de sostenibilidad, entre otros.

Con este mismo objetivo, IE Foundation impulsa becas para alumnos de IE New York College, US College reconocido oficialmente en el Estado de Nueva York, ubicado en el SoHo.

Este programa de becas facilita que jóvenes con perfiles excepcionales procedentes de todo el mundo cursen Masters especializados en Nueva York, lo que les permite trabajar en EE.UU. durante un periodo de hasta tres años tras su graduación.