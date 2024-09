IE University e IESE, entre las mejores escuelas de negocios en el QS Global MBA Ranking 2025

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El QS Global MBA Ranking 2025 ha situado entre las diez mejores escuelas de negocios del mundo a IE University, en novena posición, y a IESE Business School, en décima posición.

La lista está liderada por Stanford Graduate School of Business, seguida de Penn (Wharton), Harvard Business School, MIT (Sloan), London Business School, HEC Paris, Cambridge (Judge) y Columbia Business School.

QS sitúa el Master in Strategic Marketing & Communication en el tercer puesto mundial, el Master in Management y el International MBA son novenos y el Master in Business Analytics ocupa la décima plaza del mundo del ranking británico.

El ranking analiza criterios como la empleabilidad de los graduados, su crecimiento profesional, el perfil de alumnos y profesores, y el liderazgo académico, entre otros indicadores. Este ranking consolida la posición de IE University como referente de formación a nivel mundial.

IE University ha iniciado este curso académico con más de 10.000 alumnos procedentes de 160 países en programas Bachelor y Master. En cuanto al perfil de los estudiantes, el 90% procede de fuera de España, no hay más de un 10% por nacionalidad y los 'top countries' son Francia, Estados Unidos, Italia, Alemania e India.

La institución amplía este año su oferta académica con nuevos programas Bachelor y Master en áreas como Management, Sustainability, Legal Studies, Humanities y Fashion Design. Además, este curso se pondrán en marcha Dual Degrees para el International MBA y el Master in Management que contarán con titulaciones dobles en Computer Science & Business Technology, Digital Business & Innovation, Strategic Marketing & Communication, Fashion Design, Human Resources, Sustainability & Business Transformation, Applied Economics, International Relations e International Legal Studies, entre otras.

Entre las principales novedades de IE University, IE School of Humanities inaugura el curso 2024/2025 con el Bachelor in Humanities y el Dual Degree in Business Administration & Humanities, programas 100% en inglés que se impartirán en colaboración con Unesco.

Por su parte, IE School of Architecture and Design pondrá en marcha el Bachelor in Fashion Design, que se impartirá también como Dual Degree junto con el Bachelor in Business Administration.

A nivel internacional, IE University ha reemplazado recientemente a Glasgow Caledonian University como sole member de Glasgow Caledonian New York College (GCNYC). Este College situado en el SoHo cambiará su nombre por el de IE New York College (IENYC) tras la aprobación de las autoridades en EE.UU.

Con este reemplazo, IE University se convierte en custodio de un innovador College en Nueva York con programas enfocados en Business y Sostenibilidad. El College cuenta con la aprobación del New York State Board of Regents del Estado de Nueva York como institución not-for-profit desde 2017, está acreditado por el Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) y tiene autorización para admitir alumnos internacionales.

IENYC impartirá programas Master entre los que destaca el Master of Sciece in Business for Social Impact and Sustainability y el Master of Science in Sustainable Fashion, y próximamente anunciará los nuevos programas de la institución para el curso académico 2025-2026.