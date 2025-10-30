El Instituto Universitario de IA nace para promover el uso de esta tecnología desde una perspectiva ética y humanista

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) ha aprobado la creación del Instituto Universitario de Inteligencia Artificial, un nuevo centro propio que nace con el propósito de impulsar la investigación, la formación y la reflexión ética sobre la Inteligencia Artificial (IA), así como de favorecer su aplicación responsable en la docencia, la ciencia y la sociedad.

El nuevo Instituto se integra en el marco de la misión y los valores de la UFV, que entiende la tecnología como un instrumento al servicio de la persona y del bien común, donde la IA no se concibe "como un fin en sí mismo ni como una fuerza neutral, sino como una realidad marcada por la responsabilidad ética y orientada al servicio del bien común", según ha informado la institución educativa.

Nace inspirado en el pensamiento de Antiqua et Nova y en las palabras del Papa Francisco, quien invitaba a "considerar los desafíos y oportunidades del saber científico y tecnológico, en particular los del reciente desarrollo de la inteligencia artificial".

En esta línea, el nuevo centro universitario promoverá el discernimiento y la gobernanza de la IA "a la luz de la verdad sobre la persona humana", en coherencia con el modelo educativo y el ideario de la Universidad Francisco de Vitoria.

En su estructura se integrarán el Centro de Estudios e Innovación en Gestión del Conocimiento (CEIEC) y la Cátedra de Inteligencia Artificial para el Bien Común Global, financiada por Criptosasun Energía, consolidando así el compromiso de la UFV con la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la formación de profesionales con criterio y responsabilidad social.

Entre sus principales objetivos destacan impulsar la investigación interdisciplinar, apoyar a profesores e investigadores en la integración de la IA en la docencia, promover la formación continua del profesorado y del personal universitario, y establecer convenios de cooperación con empresas e instituciones públicas y privadas.

El Instituto busca además potenciar la visibilidad y el liderazgo de la UFV en el ámbito de la IA ética y humanista, difundiendo los resultados de su actividad científica mediante publicaciones, congresos y colaboraciones con medios de comunicación especializados.