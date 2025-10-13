José Manuel Sánchez Duarte, nuevo director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)

José Manuel Sánchez Duarte, nuevo director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)
Publicado: lunes, 13 octubre 2025 12:26

   MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha nombrado a José Manuel Sánchez Duarte nuevo director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), la Agencia Nacional española para el desarrollo y gestión del programa Erasmus+ de la Unión Europea en materia de Educación y Formación.

   José Manuel Sánchez Duarte es especialista en comunicación política y métodos y técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa.

   Es Profesor Titular de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y forma parte del Observatorio de Buena Gobernanza y del Grupo de Investigación en Comunicación Política Mediaflows.

   Sánchez Duarte es licenciado en Sociología (USAL); doctor en Comunicación (URJC); doctor en Ciências Sociais, especialidad Políticas (Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo) y Posgraduado en Formación de especialistas en investigación social aplicada y análisis de datos (Centro de Investigaciones Sociológicas).

   Hasta su nombramiento, ha desempeñado el cargo de asesor del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; director de Gabinete adjunto de la ministra de Ciencia e Innovación; vicesecretario General de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y director de Comunicación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la URJC.

