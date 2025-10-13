José Manuel Sánchez Duarte, nuevo director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) - MICIU

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha nombrado a José Manuel Sánchez Duarte nuevo director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), la Agencia Nacional española para el desarrollo y gestión del programa Erasmus+ de la Unión Europea en materia de Educación y Formación.

José Manuel Sánchez Duarte es especialista en comunicación política y métodos y técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa.

Es Profesor Titular de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y forma parte del Observatorio de Buena Gobernanza y del Grupo de Investigación en Comunicación Política Mediaflows.

Sánchez Duarte es licenciado en Sociología (USAL); doctor en Comunicación (URJC); doctor en Ciências Sociais, especialidad Políticas (Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo) y Posgraduado en Formación de especialistas en investigación social aplicada y análisis de datos (Centro de Investigaciones Sociológicas).

Hasta su nombramiento, ha desempeñado el cargo de asesor del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; director de Gabinete adjunto de la ministra de Ciencia e Innovación; vicesecretario General de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y director de Comunicación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la URJC.