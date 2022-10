Más del 60% de estudiantes españoles de inglés se abochornan en el trabajo por no manejar bien la lengua, según estudio

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 63 por ciento de estudiantes de inglés considera que ha vivido alguna situación bochornosa en el trabajo por no haberse desenvuelto bien en una conversación en inglés.

Así lo refleja una encuesta realizada a 4.000 estudiantes en España por Open English, que asegura que el miedo de los españoles a la hora de hablar en inglés en público "es generalizado, ya sea por temor a quedarse en blanco o cometer errores gramaticales y hacer el ridículo delante de nativos".

Además, la plataforma afirma que más de la mitad de sus estudiantes están en clases de inglés porque piensan que así podrían alcanzar sus metas profesionales y más del 90 por ciento que cree que su realización personal, su confianza y satisfacción podrían aumentar si consiguen dominarlo.

Para superar con éxito situaciones en las que es necesario hablar inglés en público, la plataforma de enseñanza propone preparar el tema desde el principio en inglés. Así, explica que a la hora de pensar el tema de la exposición, "es aconsejable que se prepare desde el inicio en inglés porque así el cerebro se acostumbrará a crear ideas desde una lengua que no es habitual para él".

El objetivo de esta actividad es "evitar la traducción directa para que no haya confusiones entre un idioma y otro a la hora de iniciar una conversación".

También apuesta por escribir previamente el discurso y hacer esquemas, ya que escribir -sobre todo a mano- "mejora la capacidad de retención y ayuda a asociar el qué y el dónde de la información en el hipocampo del cerebro", según lo han demostrado estudios como el artículo 'Frontiers in Behavioral Neuroscience'.

De este modo, la plataforma de enseñanza en inglés subraya que el control absoluto del esquema del discurso "mejora la confianza, sobre todo si es en un idioma que no se maneja a la perfección".

Practicar la pronunciación a través de la repetición y la escucha, es otro de los consejos para evitar situaciones bochornosas al hablar en inglés. Si el mayor temor es no conocer la pronunciación exacta de algunas palabras, "es muy importante ensayar el discurso preparado delante del espejo para interiorizarlo y aumentar la seguridad", así como acudir a aplicaciones para aprender a hablar inglés con herramientas fonéticas e imitar la pronunciación.

Asimismo, trabajar en la capacidad de escucha provoca estar más familiarizados con los distintos acentos y formas de expresión, que luego ayudará al desarrollo de habilidades para hablar. Por lo que, dejar de ver series dobladas o escuchar emisoras inglesas impulsa la capacidad de expresión en inglés, "algo muy positivo cuando hay que hacer alguna presentación o participar en una reunión en esta lengua".

Otra de las recomendaciones de Open English es repasar el vocabulario relacionado con el tema que hay que exponer. En este sentido, asegura que la falta de vocabulario es una "gran preocupación" para la gente que está estudiando un idioma porque "temen no ser capaces de hacer llegar las ideas que quieren expresar".

En esta línea, añade que las 'edtech' son un "gran aliado" porque ofrecen el estudio de distintas temáticas en sus aplicaciones, como por ejemplo "inglés para business" que ayudan a conocer las expresiones y palabras que más se usan en las empresas, o seleccionar el tema en el que se está interesado.

A la hora de hablar inglés, la plataforma incide en la importancia de "perder miedo a la equivocación" y "olvidar la frustración por no saber pronunciar a la perfección" como en el idioma materno; y defiende "utilizar coletillas y conectores que ayuden a ganar tiempo" a la hora de armar la siguiente frase, tales como 'On the other hand', 'Moreover', 'In fact', 'You know' o 'I mean'.