Miles de estudiantes salen a las calles españolas por Sandra Peña y para acabar "con el monstruo del bullying"

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de estudiantes, convocados por el Sindicato de Estudiantes, se han manifestado este martes a las 12.00 horas en las calles de las principales ciudades españolas para acabar "con el monstruo del bullying" tras el caso de Sandra Peña, la menor que se suicidó presuntamente tras sufrir acoso escolar en Sevilla.

Las manifestaciones han sido convocadas en 55 ciudades de todo el país en el marco de una huelga estudiantil y, en el caso de Sevilla, la ciudad natal de Sandra Peña, la concentración ha partido este mediodía desde la Plaza Nueva hasta el Palacio de San Telmo.

En la manifestación de Sevilla, que ha congregado a 30.000 personas según han informado los organizadores, los jóvenes han marchado con pancartas con consignas como 'Sandra no te olvidamos' y 'No a la violencia escolar'.

Los alumnos han arropado con aplausos a la familia de Sandra Peña. Sus padres, abuelo y tío, así como otros miembros de la familia, han acudido a la concentración.

En declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press, la portavoz del sindicato de estudiantes a nivel andaluz, Elena Ocaña, ha mostrado "su apoyo a la familia de Sandra", a la par que ha indicado que no "solo hay que hablar de la maldad en abstracto", sino también "hay una serie de responsables" ante lo que califica como "un problema de primer orden".

En este sentido, Ocaña ha señalado al Colegio Irlandesas de Loreto por "no hacer nada" con respecto a la situación de la menor pese a que "habían recibido una queja en dos ocasiones". Ha reseñado que el centro educativo no actuó "para no perjudicar su imagen". "No aplicaron ningún tipo de protocolo en defensa de este propio negocio, para poder seguir llevándose todos esos millones que se embolsan por parte de la Junta", ha destacado.

En esta línea, ha pedido a la Junta de Andalucía mayor inversión en pedagogos y psicólogos para atender casos de la salud mental en los centros educativos. A la par, ha criticado el "desmantelamiento de la educación pública" por parte del gobierno de Juanma Moreno, "mientras otorga millones a centros de la Iglesia".

LA FAMILIA DE SANDRA AGRADECE EL CARIÑO POR PARTE DE LA SOCIEDAD

A la concentración han asistido los padres y familiares de Sandra Peña. Su tío y portavoz, Isaac Villar, ha mostrado su apoyo a la manifestación contra lo que califica como "una lacra que está sufriendo el país". Asimismo, ha agradecido "el cariño" por parte de la sociedad civil. "Nos da fuerza, tenemos que seguir porque el problema existe", ha destacado.

Por su parte, la manifestación de Madrid ha partido de la Puerta del Sol. "La Gran Vía de Madrid llena de fuerza contra el bullying. Basta de taparlo, no nos engañan. Fuera matones de nuestras aulas", han denunciado los estudiantes.

"Sandra hermana, nosotros no olvidamos. Hay responsables, quienes desde las instituciones, tanto en las comunidades autónomas como desde el Ministerio de Educación, no toman medidas drásticas para acabar con el bullying. Colegio culpable, sistema responsable", han sentenciado los jóvenes madrileños.

El Sindicato de Estudiantes ha incidido en que los alumnos quieren "recursos, no lamentos" contra el acoso escolar y ha advertido de que el único protocolo que sirve contra el bullying "es un plan de rescate a la educación pública". En este sentido, ha reclamado condiciones dignas, psicólogos y acabar con la masificación: "¡Basta de ocultar dónde se esconde el bullying!".

"Hoy gritamos para que mañana no tengamos que callar. Para acabar con el monstruo del bullying en nuestras aulas y exigir medidas urgentes para atajarlo. Sandra, hermana, nunca te olvidaremos. Ni a ti ni a todas las víctimas invisibles de esta lacra terrorífica", ha manifestado la organización estudiantil.

MANIFESTACIONES EN BARCELONA, ASTURIAS Y LOGROÑO

Unos 1.500 estudiantes, según la Guàrdia Urbana de Barcelona, se han manifestado este martes por la mañana entre las plazas Universitat y Sant Jaume, en solidaridad con el caso de Sandra Peña.

Los jóvenes han gritado consignas como 'Fuera lobbys de nuestras aulas', 'Sandra hermana, nosotros no olvidamos', 'Sobran fachas y faltan psiquiatras', 'Menos policía y más salud mental', 'No son suicidios, son asesinatos' y 'No hay excusa para el que abusa'.

En declaraciones a los periodistas, la presidenta de la asociación Nace, Carmen Cabestany, ha defendido que "no se sigan produciendo muertes tan terribles como la de Sandra" y que hace falta pedagogía, conciencia social, cambios en la educación de padres a hijos y más formación a los docentes contra el maltrato.

El presidente de la asociación Trencats y padre de Kira López, José Manuel López, ha dicho que los estudiantes pueden cambiar las cosas y que la juventud se está concienciando sobre la gravedad del acoso escolar, y ha pedido a las administraciones legislar e invertir en prevención: "Las consecuencias deben ser para las familias y los docentes que miran a otro lado".

La miembro del Sindicat d'Estudiats Eidor Bustos ha considerado que el caso de Sandra Peña no es aislado y que "no es justo que, teniendo protocolos con el acoso escolar, no se haya activado en ese centro", y ha reclamado educadores sociales y psicólogos en todos los centros de estudios y fomentar espacios seguros.

En Asturias, la Plaza de La Escandalera, en Oviedo, y la Plaza del Instituto (Parchís), en Gijón, han acogido este martes manifestaciones convocada por el Sindicato de Estudiantes para reclamar más recursos en educación y sanidad pública para combatir el acoso escolar.

En Oviedo, la portavoz del Sindicato de Estudiantes Anahi López ha afirmado ante los periodistas que "miles de jóvenes" han quedado "completamente conmocionados" por el suicidio en Sevilla de Sandra Peña, una joven de 14 años, y ha trasladado "todo el apoyo y cariño" a su familia, amigos y compañeros.

"Esta muerte se podría haber evitado", ha asegurado López, quien ha salido a la calle en esta jornada de huelga "para dar la batalla en contra del 'bullying' y de los discursos de odio" que sufren "a diario en nuestros centros de estudio".

En Logroño un grupo de estudiantes se ha manifestado desde el Espolón y hasta la plaza del Ayuntamiento en contra del acoso escolar, al tiempo que han reclamado actuaciones a las direcciones de los centros escolares.

La protesta también ha querido recordar a Sandra Peña. De hecho, la marcha ha estado encabezada por una pancarta que decía 'Sandra no te olvidamos. Hay responsables'. Además, han portado algún cartel con la frase 'Nadie merece sentirse menos por ser quien es. #Stopbullying'.

Antes de la manifestación, Antonio, el coordinador regional del Sindicato de Estudiantes, ha asegurado que la iniciativa surge "por el acoso que le hicieron en su día a Sandra, y por lo que se suicidó".

En la manifestación, ha participado Joseba, estudiante de 23 años de Trabajo Social, que ha lamentado que "en los centros colegiales no existe realmente un protocolo o siempre se dice que hay un protocolo anti-bullying, pero realmente luego no se efectúa".

Por el mismo motivo, un centenar de estudiantes ha recorrido este martes al mediodía el centro de Santander, desde la Plaza de Numancia hasta la Consejería de Educación, ubicada en el Río de la Pila, para alzar la voz contra el acoso escolar, bajo el lema 'Sandra, no te olvidamos, hay responsables'.