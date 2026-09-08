Millán critica, tras los resultados de PISA, el "afán" del Gobierno de hacer a los españoles "cada vez más ignorantes"

1115054.1.260.149.20260908103829 La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha criticado el "afán" del Gobierno de hacer a los españoles "cada vez más ignorantes".

Así lo ha manifestado este martes Millán en rueda de prensa en la Cámara Baja, en referencia a los resultados de España en el Informe PISA 2025 publicado por la OCDE.

Los alumnos españoles de quince años han obtenido su peor resultado de la historia del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020.

Millán ha señalado que los resultados del último Informe PISA dan "buena cuenta de la política educativa de los sucesivos gobiernos de los últimos años". "Pero, sin duda alguna, el Gobierno que más se ha afanado en cargarse el ascensor social de la educación pública en España ha sido este Gobierno", ha puntualizado.

En este sentido, ha advertido de que "este Gobierno va contra los españoles que más lo necesitan". "Va contra los españoles que necesitan de los servicios públicos", ha lamentado.

"Ellos podrán llevar a sus hijos a buenos colegios con seguridad, los podrán llevar a donde quieran, pero la educación pública es el único ascensor social que tenían muchísimos españoles y este Gobierno se lo ha arrebatado con su adoctrinamiento, con su politización y con su afán de hacer a los españoles cada vez más ignorantes y más rehenes y dependientes de un Gobierno que vive de sus medios subvencionados, asociaciones subvencionadas, sindicatos paniaguados, que lo único que hacen es sostener a este Gobierno", ha apuntado Millán.

Para la portavoz de Vox en el Congreso, "esto es una auténtica desgracia porque los niños de España y los jóvenes de España son el futuro".

"El Gobierno no solamente se ha encargado de cargarse el presente, sino también de asegurarse que no tengamos un futuro decente, con lo cual nosotros también requeriremos a la ministra por este asunto y expondremos la alternativa real que necesitan los jóvenes en España para ser unos jóvenes formados, capaces de enfrentarse al mundo que nos espera y no para ser paniaguados del Gobierno que es lo que quiere Pedro Sánchez", ha zanjado Millán.