Mínguez (PSOE) llama a "ponerse las pilas" ante los resultados de PISA pero traslada la responsabilidad a las CCAA

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Montse Mínguez. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ha llamado a "ponerse las pilas" ante el empeoramiento de resultados de los alumnos españoles en el informe PISA, pero ha trasladado la responsabilidad a las comunidades autónomas que tienen las competencias en materia educativa.

"Aquí nos tenemos que poner todos las pilas pero, por favor, volvamos al tema de las competencias, que al PP le gusta mucho hablar de ello y atacar al Gobierno, pero se olvida pronto de que tienen competencias en determinadas comunidades autónomas", ha argumentado Mínguez en una entrevista en RNE recogida por Europa Press en la que ha reprochado a los populares la falta de acuerdos.

En este sentido ha recordado que el Gobierno "jamás ha tenido al lado al principal partido de la oposición" y ha reconocido que ante un asunto "que preocupa" como el de la educación "habría que sentarse y ponerse manos a la obra".

"O no estamos entendiendo a nuestra gente joven o algo estamos haciendo mal y, por lo tanto, esto se tiene que corregir y esto se corrige, insisto, desde el estado competencial", ha argumentado la portavoz socialista.