El Ministerio de Educación firma este viernes el convenio para adherirse al Plan de Educación Financiera

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón (i) y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz (d), - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes firmará este viernes 16 de enero el convenio de adhesión al Plan de Educación Financiera, en un acto que se celebrará en la sede del Banco de España en Madrid.

El Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, nació en 2008 bajo el impulso del Banco de España y la CNMV con el objetivo de mejorar los conocimientos de los ciudadanos en la materia. Posteriormente, se sumó el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Cuenta con una amplia red de instituciones colaboradoras entre asociaciones, colegios profesionales, confederaciones, centros educativos o medios de comunicación.

Ahora, con la renovada implicación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, se refuerza la capacidad del Plan para incrementar los niveles de cultura financiera de la población, especialmente entre los más jóvenes, y para mejorar sus hábitos y comportamientos financieros.

Bajo la marca Finanzas Para Todos, el Plan de Educación Financiera ofrece información útil, neutral y libre de intereses comerciales a través de su web, organiza talleres, conferencias, seminarios por toda España y el Día de la Educación Financiera y desarrolla Firma del convenio de adhesión del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes al Plan de Educación Financiera.

En el acto que se celebra este viernes intervendrán la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio; y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.