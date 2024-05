Morant urge a las CCAA a decir si van a cofinanciar las nuevas plazas de profesores ayudante doctor: "No quedan excusas"

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha urgido a las comunidades autónomas a responder si van a participar en el Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador de las Universidades Españolas, con el que el Gobierno se compromete a financiar 3.400 plazas de profesores ayudante doctor si hay una corresponsabilidad de las autonomías.

"Ya no quedan excusas, hemos trasladado la propuesta y se han acabado las excusas. Las próximas semanas van a tener que contestar si quieren sumarse al programa", ha sentenciado este jueves Morant en declaraciones a los medios tras presidir junto a la ministra de Sanidad, Mónica García, la reunión de la Alianza Salud de Vanguardia.

La ministra ha explicado que ya han hablado con cada una de las comunidades autónomas para trasladar la propuesta del Gobierno. "Hemos tenido ya reuniones conjuntas con todas y mi mensaje sería que se han acabado ya las excusas", ha manifestado.

En este punto, ha hecho hincapié en que la comunidad autónoma "es la responsable y la competente en financiar el salario de estos profesores".

"Tenemos un problema en nuestro país, que es que aunque esté creciendo el empleo, la realidad es que uno de cada dos profesores tiene un contrato temporal en las universidades, y eso no puede ser, la isla de precariedad y de inestabilidad de nuestro país no puede ser precisamente el sector de los profesores universitarios, que también es ciencia", ha lamentado.

Por lo tanto, ha incidido en que "se han terminado las excusas" después de que el Gobierno haya modificado la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) "para darles más tiempo" a las comunidades autónomas, que "tienen cuatro cursos en vez de que todo se haga en este curso 2024"

"Tenemos este programa encima de la mesa que va a financiar seis años de ayudantes doctores. La excusa del tiempo ya no me vale, la excusa de la financiación ya no me vale, no existe excusa válida para poder arreglar un problema fundamental de nuestro país, que es el que padecen los profesores de la universidad", ha dicho Morant.

No obstante, la ministra ha asegurado estar "esperanzada" en que las comunidades autónomas "van a entrar en razón, van a cumplir con sus obligaciones, que son sus competencias".

"Para eso les estamos ayudando y vamos a cumplir todos con los profesores de nuestro país, porque se lo merecen", ha concluido la responsable de Ciencia, Innovación y Universidades.