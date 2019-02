Padres católicos defienden la donación a la concertada: "Cuestionarlo es una vuelta de tuerca a lo que huele a religión"

Actualizado 05/02/2019 16:18:16 CET

El presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), Pedro Caballero, ha defendido la legalidad de las donaciones realizadas por algunos padres en colegios concertados y ha asegurado que ponerlas en cuestión "es una vuelta de tuerca a todo lo que huele a religión o a religioso".

"Las donaciones están dentro de todo lo que marca la Ley. Son donaciones libres, voluntarias y no obligabas", ha explicado Caballero a Europa Press después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya negado que exista un "cambio de criterio" por parte de la Agencia Tributaria respecto a la desgravación de las cuotas mensuales de los colegios concertados y haya confirmado que las familias que hayan declarado estas cantidades como donación deberán hacer una declaración complementaria.

La titular de la cartera de Hacienda ha insistido en que "no ha habido ningún cambio de criterio, sino que parece que algunas familias se habían desgravado en términos de donación (estas cuotas), cuando es un dinero que se entrega a cambio de una prestación y, por tanto, no puede seguir estos parámetros", ha precisado Montero en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

En este sentido, Pedro Caballero ha defendido que las donaciones se dirige "normalmente" a Fundaciones y ha añadido que mientras éstas cumplan los requisitos de la Ley de Fundaciones y Mecenazgo "son totalmente legales y altruistas". "No recibimos ninguna contraprestación por hacerlas. Es una apuesta por proyectos educativos que las familias creen que pueden salir adelante", ha remachado.

"Cuestionar eso nos da una sensación de que, nuevamente, es una vuelta de tuerca a todo lo que huele a religión o a religioso", ha manifestado Caballero, para después añadir que porque "la gran mayoría de esas fundaciones que reciben las donaciones son religiosas".

Desde el punto de vista de CONCAPA, se trata de una "manera de proceder, claramente electoralista y política, para contentar a sus socios de Gobierno, con el consiguiente malestar e inquietud que produce en las familias".

"En nuestro país existen muy diversas entidades que reciben donativos, sin contraprestación directa al donante y que se enmarcan en los ámbitos de la cultura, educación, servicios sociales, tercer sector, sanitarias, investigación, cooperación internacional... y no se pone en duda en ningún momento la validez de las donaciones recibidas, con independencia de ser pocas, muchas o ninguna", ha criticado.

Asimismo, ha argumentado que las donaciones "se llevan a cabo desde la libertad, voluntariedad y sin ningún tipo de contraprestación, siendo prueba de ello el que no se llevan a cabo por la totalidad de las familias que conforman el alumnado". "No recibe un trato diferente el alumno cuya familia es donante de la que no, con lo que se desmonta la pretensión de imputar un pago por la educación", ha recalcado.

En este contexto, CONCAPA ha defendido que la ministra, "dentro de sus competencias ministeriales, debe de velar por el cumplimiento de la Ley y no lanzar globos sonda" y ha denunciado que "estos debates estériles y sectarios siempre se realicen al comienzo de cada curso escolar o cuando se abren los procesos de escolarización y admisión de alumnos, enfrentando a las familias y creando un ambiente de incertidumbre y desconcierto entre las mismas".