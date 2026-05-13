La PAU sigue siendo "desigual": Hay diferencias entre contenidos, dificultad y criterios de corrección, según un estudio

Archivo - Varios alumnos repasan antes de comenzar uno de los exámenes de Selectividad - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) sigue siendo una prueba "desigual", ya que persisten "importantes diferencias" entre comunidades autónomas en contenidos, dificultad y criterios de corrección.

Así lo refleja un nuevo estudio comparativo de Escuela de Todos sobre las pruebas de Selectividad de 2025 en las 17 comunidades autónomas y su evolución respecto a 2023.

El informe concluye que, pese a la reforma impulsada por la LOMLOE y a una cierta mejora en la homogeneización, persisten diferencias "muy relevantes" que afectan a la igualdad de oportunidades de los estudiantes en el acceso a la universidad.

El análisis compara exámenes de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas II e Historia de España y alerta de que "la nota de Selectividad sigue dependiendo en gran medida del territorio donde se realiza".

Entre los hallazgos del informe destacan que en Lengua Castellana y Literatura hay "grandes diferencias en dificultad y corrección". En este sentido, apunta que la ausencia de directrices estatales sobre el peso de cada bloque "ha permitido que cada comunidad diseñe pruebas muy diferentes".

El estudio detecta "fuertes desequilibrios" entre los bloques de contenido. Pese a algunos avances respecto a 2023, persisten diferencias importantes en el peso de los bloques de Comunicación, Reflexión Lingüística y Educación Literaria.

La opcionalidad sigue generando desigualdades y, por tanto, ventajas competitivas entre territorios; y el porcentaje de temario necesario para alcanzar la máxima nota varía aproximadamente entre el 25% y el 50% según la comunidad autónoma.

Los criterios de corrección en esta materia "continúan siendo dispares" en aspectos como la penalización de faltas ortográficas, la valoración de la expresión escrita, la precisión de los criterios de evaluación o la puntuación asignada a cada pregunta. La PAU 2025 incorporó un enfoque más competencial y menos memorístico.

MATEMÁTICAS MEJORA LA ARMONIZACIÓN

El análisis señala que la PAU de Matemáticas II de 2025 sí muestra avances relevantes respecto a 2023 y se convierte en la asignatura con mayor nivel de homogeneización entre comunidades autónomas.

La mayoría de las comunidades han tendido a equilibrar el peso de Álgebra, Geometría, Análisis y Estadística, reduciendo además la opcionalidad que permitía evitar bloques enteros del temario.

En 2025, los estudiantes tuvieron que examinarse al menos de tres de los cuatro bloques para aspirar a la máxima nota en la mayoría de las autonomías, frente a 2023, cuando en algunas bastaba con uno o dos bloques.

Según el estudio, esta reducción de la opcionalidad ha elevado la exigencia académica y obliga a los alumnos a preparar una parte mucho más amplia del temario.

El informe considera que Matemáticas II es la materia donde más se ha avanzado hacia una prueba más homogénea y comparable entre comunidades autónomas.

HISTORIA DE ESPAÑA: SIN TEMARIO COMÚN

El informe subraya que Historia de España continúa siendo una de las materias con mayores desigualdades territoriales. Esta desigualdad comienza ya en la propia aplicación de los saberes básicos establecidos por la LOMLOE, que cada autonomía desarrolla "con amplios márgenes de libertad".

Mientras comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana o País Vasco evalúan exclusivamente Historia Contemporánea, otras incluyen periodos históricos mucho más amplios.

Según el estudio, esta diferencia implica que "los alumnos afrontan la prueba con niveles de preparación y extensión del temario muy distintos".

La opcionalidad "sigue alterando la dificultad real de la prueba". Aunque en 2025 se ha reducido respecto a 2023, en algunas comunidades los estudiantes pueden evitar bloques completos del temario, mientras que en otras deben demostrar conocimientos mucho más amplios.

Además, la estructura de la PAU de Historia de España "sigue siendo muy desigual entre comunidades autónomas en aspectos como el número de preguntas, el peso de los temas largos y el equilibrio entre memorización y análisis histórico".

El estudio concluye que la PAU 2025 incorporó algunos cambios relevantes impulsados por la LOMLOE, especialmente un mayor peso de las preguntas competenciales, del análisis y de la capacidad argumentativa del alumnado frente a los modelos más memorísticos de años anteriores.

Sin embargo, el informe señala que estos avances "no se aplican de forma homogénea en todas las comunidades autónomas y que persisten importantes diferencias en contenidos, dificultad, opcionalidad y criterios de corrección".

"España mantiene en la práctica modelos de Selectividad muy distintos entre territorios, lo que continúa afectando a la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad", advierte la investigación.