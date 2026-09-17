Podemos propone unas ratios en el aula de 15 alumnos en Primaria, 20 en Secundaria y 23 en Bachillerato

Archivo - Pasillo en el interior del Colegio - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha registrado una enmienda a la ley que reduce las ratios y las horas lectivas de los profesores en la que propone haya un máximo de 15 alumnos en Educación Primaria, frente a los 22 que recoge la norma; de 20 en Secundaria, frente a los 25 del proyecto de ley; de 23 para Bachillerato y de 15 para las enseñanzas de Formación Profesional.

En la enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, la formación morada también pide que, en el primer ciclo de Educación Infantil, las unidades o grupos estén integrados por un máximo de tres niños y niñas menores de un año; cinco niños y niñas de entre uno y dos años; y seis niños y niñas de entre dos y tres años por cada profesional.

En el segundo ciclo de educación infantil, el número máximo de niños y niñas por aula será de 13, según la enmienda de Podemos a la ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados.

Por otro lado, reclama añadir a la norma una disposición adicional nueva para la reasignación de recursos destinados al rearme. Así, propone que, para el ejercicio presupuestario 2027, el Plan de Incremento del Gasto Público en educación incorpore un incremento equivalente a las modificaciones presupuestarias realizadas por el Consejo de Ministros para dotar el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa durante el año 2026, sin que estos últimos puedan repetirse en el ejercicio 2027.

"Los anteriores recursos se destinarán prioritariamente a garantizar la gratuidad de la educación infantil de cero a seis años, reducir las ratios de alumnado, reforzar las plantillas docentes y de profesionales de apoyo y mejorar las infraestructuras y equipamientos de la educación pública", señala la enmienda.

Podemos también quiere que los dos ciclos de Educación Infantil, que implican la etapa de 0 a 6 años, sean gratuitos aunque tengan carácter voluntario.